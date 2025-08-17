Hà Nội

Xã hội

Thu giữ hơn 150.000 con tôm hùm giống không rõ nguồn gốc ở Khánh Hoà

Kiểm tra cơ sở mua bán tôm hùm giống ở phường Bắc Cam Ranh, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hoà phát hiện 150.000 con tôm hùm giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hạo Nhiên

Ngày 17/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa lập biên bản và thu giữ hơn 150.000 con tôm hùm giống không rõ nguồn gốc; đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, ngày 12/8, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra cơ sở mua bán tôm hùm giống tại địa chỉ: Tổ dân phố Hòa Do 6B, phường Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa) do ông B.N.Q (SN 1994; Tổ dân phố Lộc Hải, phường Cam Ranh) làm chủ.

tomhum-baccr.jpg
Nhân công đang kiểm đếm, phân loại tôm hùm giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tại cơ sở có 05 hồ composite đang chứa hơn 150.000 con tôm hùm giống; 10 nhân công đang kiểm đếm, phân loại tôm hùm giống và 01 người đang thực hiện giao dịch mua tôm hùm giống.

Bước đầu xác minh, ông B.N.Q mua số tôm hùm giống trên vào ngày 11/8 từ một số người dân (không rõ thông tin) ở tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, ông B.N.Q chuyển số tôm trên về hồ và tiến hành kiểm đếm số lượng, phân loại để bán lại cho người dân có nhu cầu nhằm kiếm lời.

Làm việc với cơ quan Công an, ông B.N.Q không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, giấy phép đăng ký kinh doanh giống thủy sản và không có hồ sơ pháp lý liên quan đến việc mua bán tôm hùm giống.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video tràn lan tôm hùm giống không rõ nguồn gốc.

(Nguồn: VTV)
Sống Khỏe

Quảng Ninh phát hiện kho hàng hơn 47.000 sản phẩm nhập lậu

Lực lượng chức năng Quảng Ninh vừa phát hiện một kho hàng chứa hơn 47.000 sản phẩm vi phạm, vận hành bằng phần mềm nước ngoài.

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện một kho hàng chứa hơn 47.000 sản phẩm vi phạm, vận hành bằng phần mềm nước ngoài, liên kết với hàng trăm tài khoản TikTok và nguồn hàng từ Trung Quốc cho thấy dấu hiệu buôn lậu xuyên biên giới tinh vi qua thương mại điện tử.

Cụ thể, sáng 8/7/2025, Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra một kho hàng nằm trong khuôn viên Công ty Cổ phần Thương mại Đồng Tâm, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh. Đây là địa điểm từng được ông Đỗ Văn Quang (trú tại phường Móng Cái 2) thuê trước khi qua đời ngày 26/6/2025. Theo xác minh từ giấy trích lục khai tử do UBND xã Vạn Ninh cấp, ông Quang đã tử vong trước thời điểm kiểm tra gần hai tuần.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hà Nội phát hiện, bắt giữ hơn 2.000 vụ buôn lậu, hàng giả

6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng TP Hà Nội đã kiểm tra 2.176 vụ, qua đó phát hiện, xử lý 2.068 vụ buôn lậu, sản xuất hàng giả.

Ban chỉ đạo 389 TP Hà Nội vừa thông tin, nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu, sản xuất tiêu thụ hàng giả, trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng TP Hà Nội đã kiểm tra 2.176 vụ, qua đó phát hiện, xử lý 2.068 vụ vi buôn lậu, sản xuất hàng giả. Trong đó, có 771 vụ hàng nhập lậu, 718 vụ hàng giả và 251 vụ kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc.

Thương mại điện tử tiếp tục là điểm nóng với 72 vụ vi phạm trong 6 tháng, riêng tháng 6 là 33 vụ. Hành vi phổ biến là kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm và phụ kiện không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, 23 vụ buôn bán thuốc lá nhập lậu và 7 vụ liên quan đến khí N2O (bóng cười) cũng đã bị lực lượng chức năng xử lý. Số tiền thu nộp ngân sách từ xử phạt và tịch thu, tiêu hủy hàng vi phạm đạt hơn 88,2 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện, bắt giữ hàng loạt vụ hàng lậu ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ 3 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, thu giữ số lượng hàng hóa có tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.

Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 3 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, thu giữ số lượng hàng hóa có tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.

Trước đó, vào khoảng 20h10 ngày 4/6/2025, tại km9 Quốc Lộ 9 đoạn qua nút giao giữa cao tốc Cam Lộ - La Sơn với Quốc lộ 9 thuộc thôn Nam Hiếu, xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ), lực lượng chức năng đã tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29D-234.20.

Xem chi tiết

