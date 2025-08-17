Thu giữ hơn 150.000 con tôm hùm giống không rõ nguồn gốc ở Khánh Hoà

Ngày 17/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa lập biên bản và thu giữ hơn 150.000 con tôm hùm giống không rõ nguồn gốc; đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, ngày 12/8, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra cơ sở mua bán tôm hùm giống tại địa chỉ: Tổ dân phố Hòa Do 6B, phường Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa) do ông B.N.Q (SN 1994; Tổ dân phố Lộc Hải, phường Cam Ranh) làm chủ.

Nhân công đang kiểm đếm, phân loại tôm hùm giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tại cơ sở có 05 hồ composite đang chứa hơn 150.000 con tôm hùm giống; 10 nhân công đang kiểm đếm, phân loại tôm hùm giống và 01 người đang thực hiện giao dịch mua tôm hùm giống.

Bước đầu xác minh, ông B.N.Q mua số tôm hùm giống trên vào ngày 11/8 từ một số người dân (không rõ thông tin) ở tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, ông B.N.Q chuyển số tôm trên về hồ và tiến hành kiểm đếm số lượng, phân loại để bán lại cho người dân có nhu cầu nhằm kiếm lời.

Làm việc với cơ quan Công an, ông B.N.Q không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, giấy phép đăng ký kinh doanh giống thủy sản và không có hồ sơ pháp lý liên quan đến việc mua bán tôm hùm giống.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

