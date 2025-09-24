Hà Nội

Xã hội

Thu giữ hàng trăm khẩu súng nhựa cùng nhiều đồ chơi trẻ em nguy hiểm tại Nghệ An

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa phát hiện, xử lý cơ sở tàng trữ, bày bán hàng trăm khẩu súng, đao, kiếm nhựa đồ chơi nguy hiểm.

Thanh Hà

Ngày 24/9, thông tin từ Công an phường Thành Vinh (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp đoàn liên ngành phường Thành Vinh phát hiện và kịp thời thu giữ hàng trăm khẩu súng, kiếm, đao nhựa đồ chơi trẻ em nguy hiểm đã bị cấm mua bán, tàng trữ, sử dụng.

images2040299-74e803b0999713c94a861.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em trên đường Nguyễn Thái Học, khối 9, phường Thành Vinh. (Ảnh CANA)

Theo đó, khoảng 9h15 ngày 24/9, Công an phường Thành Vinh chủ trì, phối hợp với đoàn liên ngành phường Thành Vinh tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh tại cơ sở buôn bán đồ chơi trẻ em đường Nguyễn Thái Học (khối 9, phường Thành Vinh).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có hành vi tàng trữ, bày bán nhiều loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm lưu hành trên thị trường như: súng nhựa mô hình có tính năng, hình dáng tương tự vũ khí quân dụng; kiếm nhựa, búa, rìu nhựa… có khả năng gây nguy hiểm cho trẻ em và ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

images2040303-903e998f00a88af6d3b92.jpg
Thu giữ hàng trăm khẩu súng, đao, kiếm nhựa đồ chơi nguy hiểm. (Ảnh CANA)

Lực lượng chức năng thu giữ 40 đồ chơi dạng súng dài, ngắn các loại, 108 kiếm nhựa, đao nhựa rìu nhựa các loại.

Hiện, đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, niêm phong, tạm giữ toàn bộ số đồ chơi nguy hiểm nêu trên, yêu cầu cơ sở chấm dứt ngay hành vi vi phạm và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video Triệt phá ổ nhóm sản xuất, mua bán súng quân dụng quy mô lớn:

(Nguồn: VTV1)
Sống Khỏe

Ninh Bình tạm giữ hơn 3.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em nhập lậu

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình vừa kiểm tra và xử lý cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em có hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu.

Ngày 17/9/2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình phối hợp với phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra đột xuất Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Sơn tại phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình.

Xem chi tiết

Xã hội

Công ty Vũ Gia Phát bán nhiều đồ chơi trẻ em nhập lậu

Đội QLTT số 6 Hà Nội vừa kiểm tra Công ty Vũ Gia Phát, bán nhiều loại đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội về đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu 2025, ngày 18/9, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 đã phát hiện, kiểm tra và xử lý hai vụ việc vi phạm liên quan đến thực phẩm và hàng hóa nhập lậu.

Cụ thể, Đội QLTT số 6 tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại quốc tế Vũ Gia Phát tại phường Xuân Phương (Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, công ty đang bày bán nhiều loại đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, tổng trị giá hàng vi phạm gần 5,55 triệu đồng.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát hiện chiếc thuyền gỗ 1.000 năm tuổi, đồ chơi trẻ em hiếm có

Các nhà khảo cổ Na Uy tìm thấy chiếc thuyền gỗ nhỏ trong giếng cổ, được cho là đồ chơi trẻ em có niên đại cả nghìn năm gây chấn động giới nghiên cứu.

1-5036.png
Bên trong giếng cổ trên khu vực bán đảo Ørland, Na Uy, các nhà khảo cổ học thuộc Bảo tàng Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy bất ngờ tìm thấy một hiện vật cổ xưa, ngộ nghĩnh. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy.
2-3819.png
Đó là một chiếc thuyền đồ chơi bằng gỗ bảo quản tốt, được chạm khắc cách đây 1.000 năm trước, thuộc triều đại của Vị Vua Na Uy Olav den Hellige. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy.
Xem chi tiết

