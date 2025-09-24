Thu giữ hàng trăm khẩu súng nhựa cùng nhiều đồ chơi trẻ em nguy hiểm tại Nghệ An

Ngày 24/9, thông tin từ Công an phường Thành Vinh (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp đoàn liên ngành phường Thành Vinh phát hiện và kịp thời thu giữ hàng trăm khẩu súng, kiếm, đao nhựa đồ chơi trẻ em nguy hiểm đã bị cấm mua bán, tàng trữ, sử dụng.

Lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em trên đường Nguyễn Thái Học, khối 9, phường Thành Vinh. (Ảnh CANA)

Theo đó, khoảng 9h15 ngày 24/9, Công an phường Thành Vinh chủ trì, phối hợp với đoàn liên ngành phường Thành Vinh tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh tại cơ sở buôn bán đồ chơi trẻ em đường Nguyễn Thái Học (khối 9, phường Thành Vinh).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có hành vi tàng trữ, bày bán nhiều loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm lưu hành trên thị trường như: súng nhựa mô hình có tính năng, hình dáng tương tự vũ khí quân dụng; kiếm nhựa, búa, rìu nhựa… có khả năng gây nguy hiểm cho trẻ em và ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

Thu giữ hàng trăm khẩu súng, đao, kiếm nhựa đồ chơi nguy hiểm. (Ảnh CANA)

Lực lượng chức năng thu giữ 40 đồ chơi dạng súng dài, ngắn các loại, 108 kiếm nhựa, đao nhựa rìu nhựa các loại.

Hiện, đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, niêm phong, tạm giữ toàn bộ số đồ chơi nguy hiểm nêu trên, yêu cầu cơ sở chấm dứt ngay hành vi vi phạm và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

