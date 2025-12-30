Triệt phá ổ nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng

Công an tỉnh Tuyên Quang đã kiểm tra, phát hiện tại nhà ở của Hà Minh Tuân thuộc phường Minh Xuân) có 3 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Ngọc Tuấn, sinh năm 1989 và Hà Minh Tuân, sinh năm 1987, cùng trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nơi và tang vật các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào ngày 16/12/2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã kiểm tra, phát hiện tại nhà ở của Hà Minh Tuân (thuộc tổ dân phố Tân Hà 16, phường Minh Xuân) có 3 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Hà Minh Tuân, Vương Ngọc Tuấn và Nguyễn Tiến Dũng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Qua vụ án trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo: Nhà riêng không phải là “Vùng an toàn” để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi nguy hiểm, sẽ bị xử lý hình sự rất nặng. Mỗi người dân hãy nói KHÔNG với ma túy và kịp thời tố giác các hành vi vi phạm.

