Tàu chở hàng của Pháp bị 'bắn cảnh cáo' ở eo biển Hormuz

Tập đoàn vận tải biển CMA CGM của Pháp xác nhận rằng một trong những con tàu bị "bắn cảnh báo" ở eo biển Hormuz cuối tuần qua là tàu chở hàng của họ.

An An (Theo AA, THX)

Theo Al Arabiya, Tập đoàn vận tải biển CMA CGM của Pháp hôm 19/4 xác nhận rằng một trong những con tàu bị "bắn cảnh báo" ở eo biển Hormuz hôm 18/4 là tàu của họ.

Báo Le Monde, dẫn nguồn tin từ Tổ chức Hàng hải Quốc tế, cho biết thêm, tàu chở hàng Everglade của tập đoàn đã bị hư hại trong vụ việc. Thủy thủ đoàn trên tàu may mắn đều an toàn và không có báo cáo về tình trạng ô nhiễm.

Tehran đã tái áp đặt hạn chế đối với eo biển Hormuz để đáp trả việc Mỹ duy trì lệnh phong tỏa đối với các tàu đến và đi từ các cảng của Iran. Ảnh: Arab Times.

"Iran đã quyết định nổ súng ở eo biển Hormuz - một hành động vi phạm hoàn toàn thỏa thuận ngừng bắn của chúng ta!", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm 19/4, nói thêm rằng 1 tàu của Pháp và 1 tàu của Anh nằm trong số các mục tiêu.

Trước đó, hôm 17/4, Mỹ và Iran đều xác nhận eo biển Hormuz hoàn toàn mở cửa cho tất cả tàu thương mại. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó tuyên bố trên mạng xã hội rằng lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng biển Iran sẽ "vẫn được duy trì toàn diện". Đáp lại, Tehran tái áp đặt hạn chế đối với eo biển này.

Theo một báo cáo do Windward, công ty phân tích hàng hải có trụ sở tại London (Anh), tổng cộng 35 tàu đã đi qua eo biển vào ngày 18/4, bao gồm 8 tàu vào, trong đó có 4 tàu chở dầu, và 27 tàu ra, trong đó có 8 tàu chở dầu.

Tuy nhiên, sau khi Iran tái khẳng định việc đóng cửa eo biển này vào cuối ngày 18/4, nhiều tàu thuyền đột ngột đổi hướng.

Báo cáo cũng ghi nhận 3 vụ tấn công tàu thuyền trong cùng ngày, nâng tổng số tàu bị tấn công kể từ khi cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran hôm 28/2 đến nay lên 29 chiếc.

#Tàu Pháp bị bắn cảnh cáo ở Hormuz #eo biển Hormuz #Iran kiểm soát eo biển Hormuz #căng thẳng Mỹ Iran #ngừng bắn Mỹ Iran

Mỹ bắt tàu treo cờ Iran gần eo biển Hormuz, Tehran dọa đáp trả

Mỹ đã bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran gần eo biển Hormuz, sau khi con tàu này cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa các cảng của Iran do Washington áp đặt.

Mỹ tấn công và bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran mà nước này cho là đã cố gắng né tránh lệnh phong tỏa hải quân gần eo biển Hormuz hôm 19/4. Bộ Chỉ huy quân sự liên hợp Iran tuyên bố sẽ đáp trả, làm dấy lên lo ngại căng thẳng ngày càng leo thang trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên sắp hết hạn, theo AP.

Khủng hoảng năng lượng nguy cơ trầm trọng thêm

Vì sao Iran tái áp đặt hạn chế đối với eo biển Hormuz?

Iran đã nhanh chóng đảo ngược quyết định mở lại eo biển Hormuz, tái áp đặt các hạn chế đối với tuyến đường thủy quan trọng này.

Theo AP, Iran đã nhanh chóng đảo ngược quyết định mở lại eo biển Hormuz, tái áp đặt các hạn chế đối với tuyến đường thủy quan trọng này vào ngày 18/4 sau khi Mỹ tuyên bố sẽ không chấm dứt lệnh phong tỏa đối với các tàu vận chuyển có liên quan đến Iran.

Bộ chỉ huy quân sự liên hợp của Iran hôm 18/4 tuyên bố rằng “quyền kiểm soát eo biển Hormuz đã được khôi phục về trạng thái trước đây…dưới sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ của lực lượng vũ trang”. Họ cảnh báo rằng sẽ tiếp tục phong tỏa việc vận chuyển qua eo biển khi lệnh phong tỏa các cảng của Iran do Mỹ áp đặt vẫn còn hiệu lực.

Tổng thống Pháp lên tiếng việc Iran mở lại eo biển Hormuz

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết việc Iran tuyên bố mở lại eo biển Hormuz là một bước đi đúng hướng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra phát biểu này ngày 17/4 trong tuyên bố chung sau hội nghị do Pháp và Anh đồng tổ chức tại Paris, quy tụ đại diện của 49 quốc gia nhằm thảo luận về việc đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Tham dự hội nghị có Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, cùng các quan chức đến từ châu Âu, châu Á, Mỹ Latinh và Trung Đông tham gia qua hình thức trực tuyến.

