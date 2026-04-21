Tàu chở hàng của Pháp bị 'bắn cảnh cáo' ở eo biển Hormuz

Tập đoàn vận tải biển CMA CGM của Pháp xác nhận rằng một trong những con tàu bị "bắn cảnh báo" ở eo biển Hormuz cuối tuần qua là tàu chở hàng của họ.

Theo Al Arabiya, Tập đoàn vận tải biển CMA CGM của Pháp hôm 19/4 xác nhận rằng một trong những con tàu bị "bắn cảnh báo" ở eo biển Hormuz hôm 18/4 là tàu của họ.

Báo Le Monde, dẫn nguồn tin từ Tổ chức Hàng hải Quốc tế, cho biết thêm, tàu chở hàng Everglade của tập đoàn đã bị hư hại trong vụ việc. Thủy thủ đoàn trên tàu may mắn đều an toàn và không có báo cáo về tình trạng ô nhiễm.

Tehran đã tái áp đặt hạn chế đối với eo biển Hormuz để đáp trả việc Mỹ duy trì lệnh phong tỏa đối với các tàu đến và đi từ các cảng của Iran. Ảnh: Arab Times.

"Iran đã quyết định nổ súng ở eo biển Hormuz - một hành động vi phạm hoàn toàn thỏa thuận ngừng bắn của chúng ta!", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm 19/4, nói thêm rằng 1 tàu của Pháp và 1 tàu của Anh nằm trong số các mục tiêu.

Trước đó, hôm 17/4, Mỹ và Iran đều xác nhận eo biển Hormuz hoàn toàn mở cửa cho tất cả tàu thương mại. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó tuyên bố trên mạng xã hội rằng lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng biển Iran sẽ "vẫn được duy trì toàn diện". Đáp lại, Tehran tái áp đặt hạn chế đối với eo biển này.

Theo một báo cáo do Windward, công ty phân tích hàng hải có trụ sở tại London (Anh), tổng cộng 35 tàu đã đi qua eo biển vào ngày 18/4, bao gồm 8 tàu vào, trong đó có 4 tàu chở dầu, và 27 tàu ra, trong đó có 8 tàu chở dầu.

Tuy nhiên, sau khi Iran tái khẳng định việc đóng cửa eo biển này vào cuối ngày 18/4, nhiều tàu thuyền đột ngột đổi hướng.

Báo cáo cũng ghi nhận 3 vụ tấn công tàu thuyền trong cùng ngày, nâng tổng số tàu bị tấn công kể từ khi cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran hôm 28/2 đến nay lên 29 chiếc.

