Đánh bom xe tự sát ở Pakistan, hàng chục người thiệt mạng

Chiếc xe phát nổ gần đường ray tàu khi một đoàn tàu chở khách đi qua ở thành phố Quetta, Pakistan, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và 70 người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ các quan chức cho biết, vụ đánh bom xe liều chết xảy ra tại thành phố Quetta ở tây nam Pakistan vào ngày 24/5.

Theo đoạn video được chia sẻ trên mạng, sức mạnh của vụ nổ đã khiến hai toa tàu bị lật và bốc cháy, tạo ra cột khói đen dày đặc. Ít nhất 23 người thiệt mạng và hơn 70 người khác bị thương trong vụ tấn công.

Các nạn nhân được đưa ra ngoài từ một toa tàu bị lật trên đường ray tại hiện trường vụ nổ bom ở Quetta, Pakistan, ngày 24/5/2026. Ảnh: AP/Arshad Butt.

Vụ tấn công xảy ra tại khu vực thường đóng quân của lực lượng an ninh, gây hư hại nặng nề cho một số tòa nhà gần đó và phá hủy hơn chục chiếc xe đậu dọc đường, theo lời nhân chứng và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Các bác sĩ tại bệnh viện địa phương cho biết họ đã tiếp nhận những người bị thương, trong đó có 20 người trong tình trạng nguy kịch. 3 quan chức an ninh giấu tên nói với hãng AP rằng thi thể các nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện sau vụ tấn công.

Nhóm BLA đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trong một tuyên bố gửi cho các phóng viên. Họ tuyên bố nhắm mục tiêu vào đoàn tàu chở nhân viên an ninh.

“Chúng tôi kịch liệt lên án việc nhắm mục tiêu vào thường dân vô tội và vô cùng đau buồn trước sự mất mát sinh mạng quý giá. Các phần tử khủng bố không đáng được khoan hồng”, phát ngôn viên chính quyền tỉnh Balochistan, Shahid Rind, cho biết.

Ông nói thêm rằng sau vụ nổ, tình trạng khẩn cấp y tế được tuyên bố tại các bệnh viện ở Quetta và một cuộc điều tra đã được tiến hành.

Trong một bài đăng trên mạng X, Thủ tướng Shehbaz Sharif kịch liệt lên án vụ tấn công, gọi đó là "hành động khủng bố hèn hạ", đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

