Đánh bom xe tự sát ở Pakistan, hàng chục người thiệt mạng

Chiếc xe phát nổ gần đường ray tàu khi một đoàn tàu chở khách đi qua ở thành phố Quetta, Pakistan, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và 70 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ các quan chức cho biết, vụ đánh bom xe liều chết xảy ra tại thành phố Quetta ở tây nam Pakistan vào ngày 24/5.

Theo đoạn video được chia sẻ trên mạng, sức mạnh của vụ nổ đã khiến hai toa tàu bị lật và bốc cháy, tạo ra cột khói đen dày đặc. Ít nhất 23 người thiệt mạng và hơn 70 người khác bị thương trong vụ tấn công.

ap26144231548109.jpg
Các nạn nhân được đưa ra ngoài từ một toa tàu bị lật trên đường ray tại hiện trường vụ nổ bom ở Quetta, Pakistan, ngày 24/5/2026. Ảnh: AP/Arshad Butt.

Vụ tấn công xảy ra tại khu vực thường đóng quân của lực lượng an ninh, gây hư hại nặng nề cho một số tòa nhà gần đó và phá hủy hơn chục chiếc xe đậu dọc đường, theo lời nhân chứng và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Các bác sĩ tại bệnh viện địa phương cho biết họ đã tiếp nhận những người bị thương, trong đó có 20 người trong tình trạng nguy kịch. 3 quan chức an ninh giấu tên nói với hãng AP rằng thi thể các nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện sau vụ tấn công.

Nhóm BLA đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trong một tuyên bố gửi cho các phóng viên. Họ tuyên bố nhắm mục tiêu vào đoàn tàu chở nhân viên an ninh.

“Chúng tôi kịch liệt lên án việc nhắm mục tiêu vào thường dân vô tội và vô cùng đau buồn trước sự mất mát sinh mạng quý giá. Các phần tử khủng bố không đáng được khoan hồng”, phát ngôn viên chính quyền tỉnh Balochistan, Shahid Rind, cho biết.

Ông nói thêm rằng sau vụ nổ, tình trạng khẩn cấp y tế được tuyên bố tại các bệnh viện ở Quetta và một cuộc điều tra đã được tiến hành.

Trong một bài đăng trên mạng X, Thủ tướng Shehbaz Sharif kịch liệt lên án vụ tấn công, gọi đó là "hành động khủng bố hèn hạ", đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ đánh bom xe ở Pakistan hồi năm 2025

Nguồn video: Báo Nhân Dân
Quân sự - Thế giới

Hiện trường đánh bom xe tại khu chợ Pakistan, hàng chục người thương vong

Chiếc xe ba bánh phát nổ tại một khu chợ ở Tây Bắc Pakistan, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.

AP đưa tin, vụ đánh bom xe xảy ra tại một khu chợ ở Lakki Marwat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan, vào ngày 12/5.

"Quả bom cài trên xe đã phát nổ tại khu chợ, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. Trong số những người tử vong có 2 cảnh sát giao thông và 1 phụ nữ", cảnh sát trưởng địa phương Azmat Ullah thông tin.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Đánh bom xe nhằm vào trạm an ninh Pakistan, 14 cảnh sát thiệt mạng

Giới chức cho biết số cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công liều chết nhằm vào một trạm an ninh ở Tây Bắc Pakistan đã tăng lên 14 người.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương ngày 10/5 cho biết, số cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công liều chết nhằm vào một trạm an ninh ở Tây Bắc Pakistan đã tăng lên 14 người.

"Kẻ đánh bom liều chết cùng nhiều tay súng đã kích nổ một chiếc xe chứa đầy chất nổ gần trạm an ninh tại Bannu, một huyện thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, giáp biên giới với Afghanistan, vào tối 9/5", theo ông Sajjad Khan, quan chức cảnh sát cấp cao. Vụ tấn công đã dẫn đến cuộc đấu súng dữ dội, khiến một số sĩ quan cảnh sát thiệt mạng tại chỗ, trong khi những người khác tử vong sau khi tòa nhà bị sập.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Xe cảnh sát bị phục kích ở Pakistan, 7 người tử vong

Hai vụ tấn công nhằm vào xe cảnh sát ở Pakistan đã khiến ít nhất 6 sĩ quan và một dân thường thiệt mạng.

AP đưa tin, hai vụ tấn công nhằm vào xe cảnh sát ở Pakistan xảy ra vào ngày 24/2. Theo các nhà chức trách, những kẻ tấn công đã phục kích một xe cảnh sát và sát hại một sĩ quan tại Kohat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.

"Khi lực lượng tiếp viện của cảnh sát đến vài phút sau đó, nhóm đối tượng đã phát động một cuộc tấn công khác, khiến thêm 5 sĩ quan cảnh sát và một dân thường thiệt mạng", cảnh sát Kamran Khan thông tin.

Xem chi tiết

