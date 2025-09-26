Thông tin mới về nghi phạm xả súng 3 người thương vong ở Mỹ

Nghi phạm Joshua Jahn đã dành tổng cộng 17.400 giờ để chơi trò chơi điện tử trước khi vụ xả súng khiến 3 người thương vong ở Texas, Mỹ, xảy ra.

Joshua Jahn đã tự sát sau khi thực hiện vụ xả súng nhằm vào văn phòng của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) ở Dallas, Texas, khiến một người nhập cư thiệt mạng và hai người khác bị thương hôm 24/9.

Theo Daily Mail, nghi phạm Jahn, 29 tuổi, đặc biệt thích chơi Rust - một trò chơi điện tử sinh tồn được phát hành lần đầu tiên vào năm 2018. Được biết, Jahn đã dành tổng cộng 17.400 giờ để chơi trò chơi điện tử, trong đó có 6.800 giờ chơi trò Rust. Lần cuối nghi phạm chơi trò này là vào ngày 20/9.

Nghi phạm xả súng Joshua Jahn. Ảnh: FB.

Vài giờ trước khi vụ xả súng xảy ra, Jahn đã chơi Team Fortress 2. Được biết, Jahn đã chơi trò này tổng cộng 3.462 giờ, và trò Left 4 Dead 2 tổng cộng 1.213 giờ.

Một tựa game được chơi nhiều nhất khác là ARK: Survival Evolved, một trò chơi sinh tồn giả tưởng năm 2017 mà anh ta đã chơi trong 3.563,5 giờ, theo dữ liệu từ nền tảng trò chơi trực tuyến Steam.

Có thể thấy, Jahn là người nghiện chơi các trò chơi điện tử liên quan đến súng.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel tuyên bố vào sáng ngày 25/9 rằng việc khám xét nhà của nghi phạm Jahn cho thấy anh ta đã lên kế hoạch trước vụ tấn công.

Trước đó, FBI công bố một bức ảnh về những viên đạn chưa sử dụng mà Jahn được cho là đã mang theo, một trong số đó có dòng chữ "chống ICE".

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra để xác định động cơ của nghi phạm.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng ở Mỹ