Xả súng tại Mỹ, 3 cảnh sát thiệt mạng

Ba cảnh sát thiệt mạng và hai người khác bị thương trong vụ xả súng tại bang Pennsylvania, Mỹ.

Theo NBC News, một vụ xả súng xảy ra tại bang Pennsylvania, Mỹ, vào chiều 17/9 (giờ địa phương), khiến 3 cảnh sát đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Ba nguồn tin cho biết cảnh sát dường như đang thực hiện lệnh bắt giữ tại quận York thì vụ nổ súng xảy ra.

Cảnh sát được đưa lên trực thăng sau vụ xả súng ở Quận York ngày 17/9. Ảnh: USA Today.

"Hai cảnh sát bị thương đã được đưa tới Bệnh viện WellSpan Work và hiện trong tình trạng ổn định", Ủy viên cảnh sát tiểu bang, Đại tá Christopher Paris, cho biết.

Dave Miller chia sẻ với đài NBC WGAL ở Lancaster rằng anh đang lái xe về nhà và dừng lại để nhường đường cho cảnh sát thì nghe thấy tiếng súng.

"Tôi nghe thấy khoảng 30 phát súng và sau đó nhiều người nằm trên mặt đất, dường như là cảnh sát", Miller nói thêm.

Cảnh sát đã nổ súng khiến nghi phạm tử vong tại hiện trường.

Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro gọi đây là "một ngày bi thảm và đau thương" đối với quận York và toàn tiểu bang.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra để xác định động cơ của kẻ xả súng.

Vụ xả súng xảy ra gần 7 tháng sau khi một cảnh sát khác ở quận York thiệt mạng khi đang phản ứng với vụ tay súng bắt giữ con tin trong bệnh viện.

