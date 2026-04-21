Thông điệp trái chiều của ông Trump trong cuộc chiến Mỹ - Iran

Tổng thống Donald Trump ngày 20/4 đã đưa ra những thông điệp trái chiều về con đường phía trước trong cuộc chiến của Mỹ với Iran. Ông chủ Nhà Trắng vừa tuyên bố không vội kết thúc xung đột, vừa bày tỏ tin tưởng rằng các cuộc đàm phán tiếp theo với Tehran sẽ sớm diễn ra tại Pakistan.

Theo AP, Tổng thống Trump nói với Bloomberg News rằng ông “rất khó có khả năng” gia hạn lệnh ngừng bắn.

Khi lệnh ngừng bắn 14 ngày giữa Mỹ và Iran sẽ hết hạn vào ngày 22/4, Tổng thống Trump liên tục thay đổi quan điểm trong các cuộc phỏng vấn qua điện thoại và bài đăng trên mạng xã hội. Nhà lãnh đạo Mỹ có lúc lạc quan rằng một thỏa thuận có thể sớm đạt được, lúc lại cảnh báo rằng "bom đạn sẽ bắt đầu nổ" nếu không có thỏa thuận trước khi thời hạn ngừng bắn kết thúc.

Tổng thống Trump cho biết ông vẫn dự định cử phái đoàn đàm phán do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu tới thủ đô Islamabad của Pakistan để tiến hành vòng đàm phán thứ hai, ngay cả khi Iran khẳng định sẽ không tham gia cho đến khi Mỹ giảm bớt các yêu cầu của mình.

Trưởng đoàn đàm phán kiêm Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammed Bagher Qalibaf, cáo buộc Mỹ muốn Iran đầu hàng, song ông nhấn mạnh Iran đã chuẩn bị “để tung ra những quân bài mới trên chiến trường”.

“Chúng tôi không chấp nhận đàm phán dưới sự đe dọa”, ông Qalibaf viết trên mạng xã hội X vào sáng 21/4.

Tổng thống Trump khẳng định ông không chịu bất kỳ áp lực nào để kết thúc cuộc chiến cho đến khi Iran đồng ý với các điều kiện của ông.

“Tôi hoàn toàn không chịu bất kỳ áp lực nào. Mặc dù mọi thứ sẽ diễn ra, khá nhanh thôi!”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Các quan chức Pakistan đã tiến hành chuẩn bị cho vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh bị đe dọa vào cuối tuần qua do xung đột bùng phát trở lại quanh eo biển Hormuz.

Ông Trump trấn an nhà đầu tư

Trong khi đó, Tổng thống Trump cố gắng trấn an các nhà đầu tư đang lo lắng vì chứng khoán Mỹ giảm nhẹ hôm 20/4, sau một cuối tuần hỗn loạn ở Vịnh Ba Tư. Ông cũng đã khiển trách Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright, người hôm 19/4 cho rằng người dân Mỹ có thể sẽ không thấy giá xăng giảm về mức 3 USD/gallon cho đến cuối năm nay hoặc sang năm sau.

“Tôi hoàn toàn không đồng ý với ông ấy. Tôi nghĩ giá sẽ giảm mạnh nếu cuộc chiến kết thúc. Nếu chúng ta kết thúc, nếu Iran làm điều họ nên làm, giá sẽ giảm mạnh”, ông Trump nói với PBS.

Việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu tăng vọt và gây ra một trong những cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

Giá dầu Brent - tiêu chuẩn quốc tế - hôm 20/4 ở mức hơn 95 USD/thùng, tăng từ khoảng 70 USD/thùng trước khi cuộc chiến nổ ra hôm 28/2.

Iran vẫn trì hoãn nối lại đàm phán

Căng thẳng leo thang sau khi Hải quân Mỹ tấn công và bắt giữ một con tàu treo cờ Iran mà họ cho là đang cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa các cảng biển Iran hôm 19/4. Trước đó một ngày, Iran đã nổ súng vào các tàu và đột ngột dừng lưu thông qua eo biển Hormuz, từ bỏ cam kết cho phép tàu đi qua với cáo buộc Mỹ không thực hiện đúng cam kết trong lệnh ngừng bắn.

"Hành động của Mỹ là không phù hợp với tuyên bố ngoại giao”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết trên mạng xã hội hôm 20/4.

Ông Araghchi không cho biết Iran sẽ làm gì sau khi lệnh ngừng bắn hết hạn hoặc liệu Iran có trở lại vòng đàm phán thứ hai với Mỹ hay không.

Cuối tuần qua, Iran đã nhận được các đề xuất mới từ Mỹ nhưng ám chỉ rằng khoảng cách giữa hai bên vẫn còn lớn. Những vấn đề khiến vòng đàm phán trước đổ vỡ bao gồm chương trình làm giàu hạt nhân của Iran, các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực và vấn đề eo biển.

Iran đã siết chặt kiểm soát lưu thông qua eo biển Hormuz ngay sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28/2. Mỹ sau đó áp đặt lệnh phong tỏa các cảng biển Iran.

Ông Trump cho biết lệnh phong tỏa sẽ được duy trì “toàn diện” cho đến khi Tehran đồng ý với một thỏa thuận.

Kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran nổ ra, ít nhất 3.375 người đã thiệt mạng tại Iran, theo số liệu mới được ông Abbas Masjedi, người đứng đầu Tổ chức Pháp y Iran, công bố trên truyền thông chính thức của Iran hôm 20/4. Ông Masjedi cho biết thêm, 383 người tử vong là trẻ em dưới 18 tuổi.

