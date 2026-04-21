Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Điều cần biết khi lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran sắp hết hạn

Cuộc đàm phán mới giữa Mỹ và Iran, dự kiến được tổ chức tại Islamabad (Pakistan) trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn, đang đối mặt với nhiều thách thức.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran sẽ hết hiệu lực vào lúc 20 giờ tối 21/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ (7 giờ sáng 22/4 theo giờ Hà Nội).

Trong khi đó, các cuộc đàm phán mới giữa Mỹ và Iran, dự kiến được tổ chức tại Islamabad trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn, đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, xoay quanh tương lai của eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân của Iran và nhiều vấn đề khác.

apislamabad.jpg
Bức ảnh chụp tại Islamabad, Pakistan, ngày 20/4/2026. Ảnh: AP/Anjum Naveed.

Một số vụ vi phạm lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được ghi nhận trong những ngày gần đây, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng. Iran đã tấn công các tàu thuyền ở eo biển Hormuz vào cuối tuần qua và Mỹ cũng bắt giữ một tàu treo cờ Iran cố gắng vượt qua vòng phong tỏa hải quân của Mỹ tại eo biển. Điều này cho thấy tình hình vẫn rất căng thẳng và khả năng chiến sự bùng phát trở lại là điều không thể loại trừ.

Dưới đây là một số thông tin cần biết về tình hình hiện tại, khả năng đàm phán tại Pakistan và các vấn đề liên quan đến cuộc chiến.

Lệnh ngừng bắn mong manh sắp hết hạn

Lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran bắt đầu từ ngày 8/4, dù sau đó Iran vẫn tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh và Israel trong khi một nhà máy lọc dầu của Iran trên đảo bị tập kích vào chiều cùng ngày. Tuy nhiên, nhìn chung lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì.

Thời hạn hai tuần đồng nghĩa với việc lệnh ngừng bắn sẽ hết hiệu lực vào ngày 22/4 nếu các bên không đạt được thỏa thuận gia hạn, dù là công khai qua các tuyên bố chính thức hay âm thầm để lệnh ngừng bắn tự động kết thúc mà không nối lại giao tranh ngay lập tức. Tuy vậy, rủi ro vẫn còn, đặc biệt nếu không đạt được bất kỳ thỏa thuận ngoại giao nào trong thời gian này.

Vòng đàm phán mới tại Pakistan vẫn chưa chắc chắn

Vòng đàm phán trước đó giữa Iran và Mỹ đã diễn ra tại Pakistan từ ngày 11/4 đến rạng sáng 12/4. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tham gia cuộc đối thoại cấp cao nhất giữa Mỹ và Iran kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979, nhưng không đạt được thỏa thuận nào.

my.png
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (giữa) đến Islamabad, Pakistan, trước cuộc đàm phán với Iran, ngày 11/4/2026. Ảnh: AP/Jacquelyn Martin/Pool.

Kể từ cuối tuần qua, chính quyền Islamabad đã chuẩn bị các biện pháp tương tự như khi tổ chức vòng đàm phán đầu tiên, cho thấy khả năng một vòng đàm phán mới sắp diễn ra. Nhà Trắng cho biết ông Vance sẽ trở lại Islamabad trong vài ngày tới cùng các Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner để tham gia vòng đàm phán mới.

Tuy nhiên, cho đến nay, cả Iran và Mỹ đều chưa cử phái đoàn đến Pakistan.

Eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa

Eo biển Hormuz, nơi thông thường 20% lượng khí đốt và dầu mỏ toàn cầu đi qua, hiện vẫn bị đóng cửa.

Hôm 19/4, Iran tuyên bố rằng các tàu thuyền sẽ không được phép qua lại eo biển này khi lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng biển Iran còn hiệu lực.

Kể từ khi chiến sự nổ ra hôm 28/2, Iran được cho là đã thu phí lên tới 2 triệu USD cho mỗi tàu muốn đi qua eo biển. Việc mở lại eo biển là trọng tâm của các cuộc đàm phán và cũng là đòn bẩy mạnh nhất của Tehran đối với Washington, đặc biệt trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới bắt đầu hạn chế sử dụng năng lượng và cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu máy bay.

Lượng uranium làm giàu của Iran vẫn trong nước

Tất cả lượng uranium làm giàu cao của Iran vẫn ở trong nước, có khả năng được cất giấu tại các cơ sở làm giàu từng bị Mỹ ném bom trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025. Iran chưa tiếp tục làm giàu uranium kể từ đó, nhưng vẫn khẳng định quyền làm giàu vì mục đích hòa bình và phủ nhận việc theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Israel đã yêu cầu Iran phải hoàn toàn dỡ bỏ chương trình hạt nhân và từ bỏ kho dự trữ uranium. Iran bác bỏ yêu cầu này trong đề xuất 10 điểm nhằm chấm dứt chiến sự.

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Mỹ bắt tàu treo cờ Iran gần eo biển Hormuz, Tehran dọa đáp trả

Mỹ đã bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran gần eo biển Hormuz, sau khi con tàu này cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa các cảng của Iran do Washington áp đặt.

Mỹ tấn công và bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran mà nước này cho là đã cố gắng né tránh lệnh phong tỏa hải quân gần eo biển Hormuz hôm 19/4. Bộ Chỉ huy quân sự liên hợp Iran tuyên bố sẽ đáp trả, làm dấy lên lo ngại căng thẳng ngày càng leo thang trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên sắp hết hạn, theo AP.

Khủng hoảng năng lượng nguy cơ trầm trọng thêm

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Ông Trump nói phái đoàn Mỹ sẽ đến Pakistan đàm phán với Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết các nhà đàm phán của Mỹ sẽ tới Pakistan vào ngày 20/4 để tiến hành một vòng đàm phán mới với Iran.

Tổng thống Trump cho biết các nhà đàm phán Mỹ sẽ tới Pakistan vào ngày 20/4 để tiến hành một vòng đàm phán mới với Iran, làm dấy lên hy vọng kéo dài lệnh ngừng bắn mong manh dự kiến hết hạn vào ngày 22/4, ngay cả khi Washington và Tehran vẫn đang đối đầu về eo biển Hormuz.

Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống JD Vance, người đã dẫn đầu vòng đàm phán trực tiếp lịch sử đầu tiên giữa Mỹ và Iran trước đó, sẽ tiếp tục dẫn đầu phái đoàn tới Pakistan cùng các Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, theo AP.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Iran nói về khả năng tổ chức vòng đàm phán mới với Mỹ

Một quan chức cấp cao của Iran cho biết, Iran chưa sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán trực tiếp mới với các quan chức Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng AP bên lề một diễn đàn ngoại giao ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/4, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết Iran chưa sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán trực tiếp mới với các quan chức Mỹ, viện dẫn việc Washington từ chối từ bỏ các yêu cầu “quá đáng” về các vấn đề then chốt.

Thứ trưởng Saeed Khatibzadeh cũng khẳng định Iran sẽ không giao nộp uranium đã được làm giàu cho Mỹ, bác bỏ những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới