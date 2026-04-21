Điều cần biết khi lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran sắp hết hạn

Cuộc đàm phán mới giữa Mỹ và Iran, dự kiến được tổ chức tại Islamabad (Pakistan) trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn, đang đối mặt với nhiều thách thức.

AP đưa tin, lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran sẽ hết hiệu lực vào lúc 20 giờ tối 21/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ (7 giờ sáng 22/4 theo giờ Hà Nội).

Trong khi đó, các cuộc đàm phán mới giữa Mỹ và Iran, dự kiến được tổ chức tại Islamabad trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn, đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, xoay quanh tương lai của eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân của Iran và nhiều vấn đề khác.

Bức ảnh chụp tại Islamabad, Pakistan, ngày 20/4/2026. Ảnh: AP/Anjum Naveed.

Một số vụ vi phạm lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được ghi nhận trong những ngày gần đây, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng. Iran đã tấn công các tàu thuyền ở eo biển Hormuz vào cuối tuần qua và Mỹ cũng bắt giữ một tàu treo cờ Iran cố gắng vượt qua vòng phong tỏa hải quân của Mỹ tại eo biển. Điều này cho thấy tình hình vẫn rất căng thẳng và khả năng chiến sự bùng phát trở lại là điều không thể loại trừ.

Dưới đây là một số thông tin cần biết về tình hình hiện tại, khả năng đàm phán tại Pakistan và các vấn đề liên quan đến cuộc chiến.

Lệnh ngừng bắn mong manh sắp hết hạn

Lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran bắt đầu từ ngày 8/4, dù sau đó Iran vẫn tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh và Israel trong khi một nhà máy lọc dầu của Iran trên đảo bị tập kích vào chiều cùng ngày. Tuy nhiên, nhìn chung lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì.

Thời hạn hai tuần đồng nghĩa với việc lệnh ngừng bắn sẽ hết hiệu lực vào ngày 22/4 nếu các bên không đạt được thỏa thuận gia hạn, dù là công khai qua các tuyên bố chính thức hay âm thầm để lệnh ngừng bắn tự động kết thúc mà không nối lại giao tranh ngay lập tức. Tuy vậy, rủi ro vẫn còn, đặc biệt nếu không đạt được bất kỳ thỏa thuận ngoại giao nào trong thời gian này.

Vòng đàm phán mới tại Pakistan vẫn chưa chắc chắn

Vòng đàm phán trước đó giữa Iran và Mỹ đã diễn ra tại Pakistan từ ngày 11/4 đến rạng sáng 12/4. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tham gia cuộc đối thoại cấp cao nhất giữa Mỹ và Iran kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979, nhưng không đạt được thỏa thuận nào.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (giữa) đến Islamabad, Pakistan, trước cuộc đàm phán với Iran, ngày 11/4/2026. Ảnh: AP/Jacquelyn Martin/Pool.

Kể từ cuối tuần qua, chính quyền Islamabad đã chuẩn bị các biện pháp tương tự như khi tổ chức vòng đàm phán đầu tiên, cho thấy khả năng một vòng đàm phán mới sắp diễn ra. Nhà Trắng cho biết ông Vance sẽ trở lại Islamabad trong vài ngày tới cùng các Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner để tham gia vòng đàm phán mới.

Tuy nhiên, cho đến nay, cả Iran và Mỹ đều chưa cử phái đoàn đến Pakistan.

Eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa

Eo biển Hormuz, nơi thông thường 20% lượng khí đốt và dầu mỏ toàn cầu đi qua, hiện vẫn bị đóng cửa.

Hôm 19/4, Iran tuyên bố rằng các tàu thuyền sẽ không được phép qua lại eo biển này khi lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng biển Iran còn hiệu lực.

Kể từ khi chiến sự nổ ra hôm 28/2, Iran được cho là đã thu phí lên tới 2 triệu USD cho mỗi tàu muốn đi qua eo biển. Việc mở lại eo biển là trọng tâm của các cuộc đàm phán và cũng là đòn bẩy mạnh nhất của Tehran đối với Washington, đặc biệt trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới bắt đầu hạn chế sử dụng năng lượng và cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu máy bay.

Lượng uranium làm giàu của Iran vẫn trong nước

Tất cả lượng uranium làm giàu cao của Iran vẫn ở trong nước, có khả năng được cất giấu tại các cơ sở làm giàu từng bị Mỹ ném bom trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025. Iran chưa tiếp tục làm giàu uranium kể từ đó, nhưng vẫn khẳng định quyền làm giàu vì mục đích hòa bình và phủ nhận việc theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Israel đã yêu cầu Iran phải hoàn toàn dỡ bỏ chương trình hạt nhân và từ bỏ kho dự trữ uranium. Iran bác bỏ yêu cầu này trong đề xuất 10 điểm nhằm chấm dứt chiến sự.

