Điều gì giúp Quách Ngọc Ngoan liên tục có vai diễn mới?

Quách Ngọc Ngoan liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh với những vai diễn nhiều lớp tâm lý, đòi hỏi khả năng hóa thân và sức bền nghề nghiệp.

Theo Người Lao Động, mới đây, ê-kíp "Trại buôn người" đã công bố video quảng bá đầu tiên của bộ phim. Trong những hình ảnh vừa được hé lộ, Quách Ngọc Ngoan xuất hiện với vẻ ngoài phong trần, ánh mắt lạnh lùng và bí ẩn.

Đây là dự án mới nhất của nam diễn viên sau chuỗi phim điện ảnh như "Trái tim què quặt", "Thiên đường máu", "Báu vật trời cho" hay "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh". Dù thuộc những thể loại khác nhau, các nhân vật Quách Ngọc Ngoan đảm nhận đều có điểm chung là mang nhiều xung đột nội tâm, cá tính mạnh và giữ vai trò quan trọng trong câu chuyện.

Quách Ngọc Ngoan trong "Trại buôn người". Ảnh: Người Lao Động.

Thế mạnh ở những nhân vật nhiều lớp tâm lý

Một trong những lý do giúp Quách Ngọc Ngoan liên tục được giao các vai nặng ký nằm ở khả năng thể hiện những nhân vật có chiều sâu tâm lý.

Theo nhận định của Elle Man, nhân vật Phú trong "Thiên đường máu" không được xây dựng như một phản diện đơn thuần mà là người có quá khứ, có tổn thương và những khoảng lặng nội tâm riêng. Elle Man cho rằng sự tiết chế trong cách thể hiện của Quách Ngọc Ngoan giúp nhân vật tránh được mô-típ phản diện quen thuộc thường thấy trên màn ảnh.

Nhân vật Phú trong "Thiên đường máu". Ảnh: Elleman.

Ở "Báu vật trời cho", nhân vật Thiên của Quách Ngọc Ngoan tiếp tục được đặt trong nhóm nhân vật khó đoán. Theo Elle, đây là một tay giang hồ nguy hiểm nhưng vẫn tồn tại những khoảng mềm yếu trong đời sống tình cảm.

Trong khi đó, Triết của Quách Ngọc Ngoan trong "Trái tim què quặt" lại được xây dựng với nhiều biến chuyển tâm lý. Theo Thể Thao & Văn Hóa, chính những góc khuất trong tâm lý nhân vật đã khiến Quách Ngọc Ngoan quyết định nhận lời tham gia bộ phim sau thời gian dài vắng bóng.

Điểm chung của các vai diễn này là đều không được xây dựng theo ranh giới thiện - ác đơn giản. Thay vào đó, nhân vật mang nhiều mâu thuẫn nội tâm, đòi hỏi diễn viên phải kiểm soát cảm xúc và tạo được chiều sâu trong diễn xuất.

Ở "Báu vật trời cho", Quách Ngọc Ngoan đóng vai ông trùm Thiên. Ảnh: Elle.

Ngoại hình phù hợp với nhóm vai quyền lực

Bên cạnh năng lực diễn xuất, Quách Ngọc Ngoan còn sở hữu hình ảnh phù hợp với các nhân vật quyền lực hoặc mang màu sắc bí ẩn.

Theo Elle Man, gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc lạnh và phong thái điềm tĩnh góp phần tạo nên cảm giác quyền lực cho các nhân vật do nam diễn viên đảm nhận. Đây cũng là những đặc điểm thường xuất hiện ở các vai diễn gần đây của anh.

Từ ông trùm Phú trong "Thiên đường máu", tay giang hồ Thiên của "Báu vật trời cho" đến hình ảnh mới nhất trong "Trại buôn người", Quách Ngọc Ngoan đều xuất hiện với phong thái lạnh lùng, từng trải và có phần khó đoán.

Đó cũng là nhóm vai không dễ tìm diễn viên phù hợp, bởi ngoài khả năng diễn xuất còn đòi hỏi khí chất và độ tin cậy về hình ảnh ngay từ khi xuất hiện trên màn ảnh.

Sự đầu tư nghiêm túc cho mỗi dự án

Bên cạnh hình ảnh và kinh nghiệm diễn xuất, sự chuẩn bị cho vai diễn cũng là yếu tố giúp Quách Ngọc Ngoan duy trì sự hiện diện trong nhiều dự án điện ảnh.

Chia sẻ với Phụ Nữ TP HCM, Johnny Trí Nguyễn cho biết, các diễn viên tham gia "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh", trong đó có Quách Ngọc Ngoan, đã trải qua khoảng 7 tháng tập luyện võ thuật trước khi ghi hình.

Quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng cho thấy khả năng đáp ứng những yêu cầu khắt khe của các dự án hành động và cổ trang - dòng phim thường đòi hỏi cường độ làm việc cao hơn mặt bằng chung.

Tạo hình của Quách Ngọc Ngoan trong "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh". Ảnh Fanpage phim.

Sau khi trở lại điện ảnh với "Trái tim què quặt", Quách Ngọc Ngoan tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án mới. Từ những nhân vật nhiều khoảng tối đến các vai đòi hỏi thể lực và chiều sâu tâm lý, nam diễn viên đang cho thấy lý do vì sao anh vẫn được nhiều đạo diễn lựa chọn cho các vai diễn có sức nặng trên màn ảnh.