Vì sao Iran tái áp đặt hạn chế đối với eo biển Hormuz?

Theo AP, Iran đã nhanh chóng đảo ngược quyết định mở lại eo biển Hormuz, tái áp đặt các hạn chế đối với tuyến đường thủy quan trọng này vào ngày 18/4 sau khi Mỹ tuyên bố sẽ không chấm dứt lệnh phong tỏa đối với các tàu vận chuyển có liên quan đến Iran.

Bộ chỉ huy quân sự liên hợp của Iran hôm 18/4 tuyên bố rằng “quyền kiểm soát eo biển Hormuz đã được khôi phục về trạng thái trước đây…dưới sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ của lực lượng vũ trang”. Họ cảnh báo rằng sẽ tiếp tục phong tỏa việc vận chuyển qua eo biển khi lệnh phong tỏa các cảng của Iran do Mỹ áp đặt vẫn còn hiệu lực.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ngay cả sau khi Iran tuyên bố mở lại eo biển vào ngày 17/4, lệnh phong tỏa của Mỹ “sẽ vẫn được duy trì đầy đủ” cho đến khi Tehran đạt được thỏa thuận với Mỹ, bao gồm cả về chương trình hạt nhân của nước này.

Iran tuyên bố tái áp đặt các hạn chế đối với eo biển Hormuz.

Trước đó, Iran tuyên bố đã mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz cho các tàu thương mại sau khi một thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày được công bố giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon.

Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố lệnh phong tỏa sẽ tiếp tục, các quan chức cấp cao của Iran cho biết thông báo của ông đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ hồi tuần trước và cảnh báo rằng eo biển sẽ không thể mở cửa nếu lệnh phong tỏa của Mỹ vẫn còn hiệu lực.

Công ty dữ liệu Kpler cho biết việc di chuyển qua eo biển vẫn bị hạn chế trong các hành lang cần có sự chấp thuận của Iran.

