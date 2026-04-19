Vì sao Iran tái áp đặt hạn chế đối với eo biển Hormuz?

Iran đã nhanh chóng đảo ngược quyết định mở lại eo biển Hormuz, tái áp đặt các hạn chế đối với tuyến đường thủy quan trọng này.

An An (Theo AP)

Theo AP, Iran đã nhanh chóng đảo ngược quyết định mở lại eo biển Hormuz, tái áp đặt các hạn chế đối với tuyến đường thủy quan trọng này vào ngày 18/4 sau khi Mỹ tuyên bố sẽ không chấm dứt lệnh phong tỏa đối với các tàu vận chuyển có liên quan đến Iran.

Bộ chỉ huy quân sự liên hợp của Iran hôm 18/4 tuyên bố rằng “quyền kiểm soát eo biển Hormuz đã được khôi phục về trạng thái trước đây…dưới sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ của lực lượng vũ trang”. Họ cảnh báo rằng sẽ tiếp tục phong tỏa việc vận chuyển qua eo biển khi lệnh phong tỏa các cảng của Iran do Mỹ áp đặt vẫn còn hiệu lực.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ngay cả sau khi Iran tuyên bố mở lại eo biển vào ngày 17/4, lệnh phong tỏa của Mỹ “sẽ vẫn được duy trì đầy đủ” cho đến khi Tehran đạt được thỏa thuận với Mỹ, bao gồm cả về chương trình hạt nhân của nước này.

Iran tuyên bố tái áp đặt các hạn chế đối với eo biển Hormuz. Ảnh: UNN.UA.

Trước đó, Iran tuyên bố đã mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz cho các tàu thương mại sau khi một thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày được công bố giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon.

Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố lệnh phong tỏa sẽ tiếp tục, các quan chức cấp cao của Iran cho biết thông báo của ông đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ hồi tuần trước và cảnh báo rằng eo biển sẽ không thể mở cửa nếu lệnh phong tỏa của Mỹ vẫn còn hiệu lực.

Công ty dữ liệu Kpler cho biết việc di chuyển qua eo biển vẫn bị hạn chế trong các hành lang cần có sự chấp thuận của Iran.

Quân sự - Thế giới

Chuyên gia nói gì về đề xuất thu phí của Iran tại eo biển Hormuz?

Iran đã yêu cầu quyền thu phí qua lại tại eo biển Hormuz như một điều kiện tiên quyết để mở lại tuyến đường thủy trọng yếu này. 

Tuy nhiên, theo AP, việc thu phí tại eo biển này sẽ vi phạm một nguyên tắc cơ bản và lâu đời của thương mại hàng hải quốc tế: Quyền tự do lưu thông hòa bình. Ý tưởng lâu đời này đã được luật hóa trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), chính thức có hiệu lực từ năm 1994.

Việc mở lại eo biển Hormuz sẽ giúp nền kinh tế toàn cầu tránh khỏi tình trạng thiếu hụt nguồn cung vốn đã đẩy giá năng lượng và phân bón tăng vọt kể từ khi xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bùng nổ vào ngày 28/2. Tuy nhiên, nếu đồng ý để Iran thu phí, điều này sẽ củng cố quyền kiểm soát của nước Cộng hòa Hồi giáo đối với eo biển, nơi khoảng 20% lượng dầu của thế giới đi qua.

Quân sự - Thế giới

Iran đóng cửa eo biển Hormuz giữa ngừng bắn, Mỹ phản ứng sao?

Mỹ yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz ngay lập tức sau khi Tehran tuyên bố đóng cửa tuyến đường thủy trọng yếu này dù hai bên vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Theo AP, Mỹ và Iran đều tuyên bố chiến thắng sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần ngay cả khi các máy bay không người lái và tên lửa tiếp tục tấn công Iran và các nước Ả Rập vùng Vịnh. ​​Israel cũng tăng cường những đợt oanh kích nhằm vào một số khu thương mại và dân cư ở Beirut, Lebanon, mà không báo trước.

Bạo lực leo thang đe dọa phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn "mong manh" vừa đạt được giữa Mỹ và Iran. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Aboul Gheit cáo buộc Israel "liên tục tìm cách phá hoại" thỏa thuận ngừng bắn này.

Quân sự - Thế giới

Vì sao Nga - Trung phủ quyết nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Hormuz?

Nga và Trung Quốc đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm tái mở cửa eo biển Hormuz.

Nga và Trung Quốc ngày 7/4 đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm tái mở cửa eo biển Hormuz, dù dự thảo, do Bahrain soạn thảo, đã nhiều lần được điều chỉnh với hy vọng hai nước này sẽ bỏ phiếu trắng.

Nghị quyết không phản ánh đầy đủ nguyên nhân gốc rễ xung đột

