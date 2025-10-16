Thời tiết ngày 16/10: Bắc Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 16/10, nhiều nơi ở Bắc Bộ, Tây Nam Bộ và miền Trung có mưa rào, dông, cục bộ mưa to.

Theo số liệu quan trắc, một số trạm ghi nhận lượng mưa trên 70mm như: Minh Thanh (Cao Bằng), Cống Lân (Hưng Yên), Xuân Minh 2 (Tuyên Quang), Chí Thanh (Đắk Lắk), Tân Phương 2 (Lào Cai) và Sa Rài (Đồng Tháp) với lượng mưa cao nhất đạt 72,6mm.

Dự báo trong 24 giờ tới, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác; tổng lượng mưa phổ biến 15–30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối, đặc biệt tại khu vực Nam Bộ. Một số nơi có thể xuất hiện mưa có cường suất lớn, đạt trên 50mm trong 6 giờ.

Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, sáng 16/10 có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực miền núi và ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị. Người dân sinh sống tại khu vực đồi núi, ven suối, ven sông cần đề phòng nguy cơ sạt lở và lũ quét có thể xảy ra bất ngờ.

Trên biển, ngày và đêm 16/10, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực phía Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7, sóng biển cao trên 2m.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực trên cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trên biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.