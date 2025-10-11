Thời tiết 11/10: Lũ trên sông Cầu, sông Thương xuống, nguy cơ lụt vẫn cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 11/10, mực nước lũ trên các sông Cầu, sông Thương và sông Trung đang giảm dần, tuy nhiên vẫn ở mức cao.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống nhưng vẫn trên mức báo động 3, trong khi lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng duy trì xu thế giảm và ở dưới mức báo động 3. Dự báo 12–24 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Cầu sẽ giảm xuống dưới mức báo động 3, sông Thương vẫn trên báo động 3, còn sông Trung giảm xuống dưới mức báo động 2.

Khu vực các thôn bị ngập của xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) và sông Thái Bình (Hải Phòng) sẽ tiếp tục hạ, ở dưới mức báo động 1. Tuy nhiên, tình trạng ngập úng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và khu vực thành phố Hà Nội có khả năng kéo dài từ 1–3 ngày tới. Nguy cơ sạt lở bờ sông, sạt lở đất ở các sườn dốc, đê kè yếu vẫn ở mức cao. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở mức 3.

Lũ trên các sông gây ngập vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và hoạt động kinh tế - xã hội.

Cùng ngày, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế và duyên hải Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa ghi nhận tại một số trạm như Hòa Mỹ Tây (Đắk Lắk) 61mm, Cảng Tư Hiền (Thừa Thiên Huế) 49,8mm, Thái Thủy (Quảng Trị) 35,4mm.

Dự báo trong 24 giờ tới, từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to 10–30mm, có nơi trên 80mm, tập trung vào chiều và tối. Trong dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Trên biển, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông mạnh, gió giật cấp 6–7, sóng cao trên 2m, ngư dân cần đặc biệt chú ý đảm bảo an toàn khi hoạt động trên biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác; ngày trời nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng vùng ven biển sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế Phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.