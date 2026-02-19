Ô tô tải bất ngờ bốc cháy khi chạy qua đèo Khánh Lê ở Khánh Hòa

Khi đang lưu thông trên Quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa), một xe tải bất ngờ bốc cháy. Tài xế kịp thoát ra ngoài trước khi ngọn lửa bao trùm.

Trưa 19/2, ô tô tải lưu thông trên Quốc lộ 27C, hướng Khánh Hòa đi Lâm Đồng. Khi đến đèo Khánh Lê (địa phận xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa), chiếc xe bất ngờ bốc cháy.

Xe tải cháy dữ dội khi qua đèo Khánh Lê. Ảnh: N.X

Phát hiện sự cố, tài xế vội tấp vào lề đường, mở cửa thoát ra ngoài trước khi ngọn lửa bao trùm.

Thời điểm xe tải bị cháy, đoạn đường có nhiều phương tiện qua lại; người dân nỗ lực dập lửa nhưng bất thành do lửa bùng phát mạnh.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Khánh Hòa) đã điều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Xe tải hư hỏng sau vụ cháy. Ảnh: N.X

Đám cháy sau đó được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong về người, nhưng khiến xe tải cháy đen, hư hỏng nặng.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân sự việc.