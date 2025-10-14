Dự báo thời tiết ngày 14/10: Mưa dông diện rộng nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều khu vực trong cả nước sáng sớm nay xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, từ sáng sớm 14/10 đến hết ngày 15/10, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa – Hà Tĩnh có mưa vừa, lượng mưa phổ biến 30–70mm, có nơi trên 130mm. Trung du và vùng núi Đông Bắc Bộ có mưa rào, lượng mưa 20–40mm, cục bộ trên 80mm.

Khu vực Hà Nội từ sáng 14/10 đến hết ngày 15/10 có mưa vừa và dông, lượng mưa 30–60mm, có nơi trên 90mm.

Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày và đêm 14/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10–30mm, cục bộ trên 70mm, tập trung vào chiều và tối. Mưa dông tại các khu vực này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong mưa dông, đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp.

Trên biển, sáng 14/10, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo ngày và đêm 14/10, các vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa, giữa Biển Đông và phía Tây Bắc Biển Đông tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 6–7, sóng cao trên 2m.

Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên cần chủ động phòng tránh lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực Đồng bằng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.