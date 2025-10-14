Hà Nội

Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 14/10: Mưa dông diện rộng nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều khu vực trong cả nước sáng sớm nay xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc

Dự báo, từ sáng sớm 14/10 đến hết ngày 15/10, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa – Hà Tĩnh có mưa vừa, lượng mưa phổ biến 30–70mm, có nơi trên 130mm. Trung du và vùng núi Đông Bắc Bộ có mưa rào, lượng mưa 20–40mm, cục bộ trên 80mm.

Khu vực Hà Nội từ sáng 14/10 đến hết ngày 15/10 có mưa vừa và dông, lượng mưa 30–60mm, có nơi trên 90mm.

1.jpg
Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày và đêm 14/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10–30mm, cục bộ trên 70mm, tập trung vào chiều và tối. Mưa dông tại các khu vực này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong mưa dông, đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp.

Trên biển, sáng 14/10, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo ngày và đêm 14/10, các vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa, giữa Biển Đông và phía Tây Bắc Biển Đông tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 6–7, sóng cao trên 2m.

Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên cần chủ động phòng tránh lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực Đồng bằng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Báo Tin Tức và Dân tộc
#Thời tiết #dự báo thời tiết #thời tiết Hà Nội

Xã hội

Dự báo thời tiết 3/10 Hà Nội ngày nắng, Nam Bộ có mưa dông

Thời tiết hôm nay (3/10) cả nước nhìn chung duy trì nắng ráo ban ngày, riêng tại TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ ngày mưa nắng đan xen, mưa dông về chiều tối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đối với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ, ngày duy trì nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ C. Dù ban ngày thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, nhưng người dân cần lưu ý mang theo áo mưa khi ra ngoài vì mưa rào và dông vẫn có thể xảy ra ở một vài nơi vào chiều tối và đêm.

Tương tự, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ ban ngày nắng đẹp, nhưng nguy cơ mưa dông về chiều tối và đêm vẫn hiện hữu, đòi hỏi người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Người xưa hàng trăm năm trước dự báo thời tiết chính xác thế nào?

Khi chưa có thiết bị hiện đại, ông cha ta đã quan sát thiên tượng, gió mây, động vật để đoán mưa nắng. Nhiều bí ẩn đến nay vẫn khiến hậu thế tò mò.

Các vua triều Nguyễn nhận thấy thời tiết có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của muôn dân, vì vậy yêu cầu Khâm thiên giám, cơ quan chuyên chăm lo việc quan sát, chiêm nghiệm, dự báo các hiện tượng thiên nhiên cần phải sát sao để có cách ứng phó thích hợp. Năm Nhâm Ngọ (1822), Quảng Trị có sâu keo làm hại, dinh thần không báo, chỉ biên vào sổ nhật ký phong vũ, Vua Minh Mạng biết tin quở mắng, nhân sắc cho Khâm thiên giám là cơ quan theo dõi thiên văn, thời tiết rằng: Từ nay các thành dinh trấn có dâng bản đồ nhật ký phong vũ, nếu có những tai nạn gió bão, mưa đá, hạn, lụt thì phải tóm lấy những điều lớn tâu lên.

Triều Nguyễn cho dựng Quan Tượng Đài làm nơi Khâm thiên giám quan sát thiên tượng. Vậy công việc quan sát và giải mã các hiện tượng thiên nhiên của Khâm thiên giám triều Nguyễn cách đây hai thế kỷ ra sao?

Xem chi tiết

