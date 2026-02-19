Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Ô tô 45 chỗ chở 109 hành khách, chủ xe và tài xế bị phạt 225 triệu

Tiếp nhận phản ánh, lực lượng chức năng đã kiểm tra xe khách chạy tuyến Hưng Yên - Lai Châu và phát hiện phương tiện 45 chỗ chở tới 109 người.

Theo Đình Hiếu/ Vietnamnet

Chiều 19/2 (tức mùng 3 Tết), đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết qua Zalo của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT, đơn vị tiếp nhận phản ánh về tình trạng ô tô “nhồi nhét” khách, chạy tuyến Hưng Yên - Lai Châu.

Tiếp nhận phản ánh, khoảng 21h ngày 18/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên đã dừng, kiểm tra ô tô khách mang biển số 17F-002.XX của nhà xe “D-T”.

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định người điều khiển phương tiện là Đinh Văn A. (SN 1982, trú tại tỉnh Hưng Yên). Thời điểm kiểm tra, xe đang chở 109 người trên xe 45 chỗ, tức chở quá 64 hành khách.

capture-4907.png
CSGT kiểm tra ô tô khách bị phản ánh có tình trạng "nhồi nhét" khách. Ảnh: CACC

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế Đinh Văn A. về lỗi: điều khiển ô tô chở hành khách chạy tuyến có cự ly hơn 300km, chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện. Với lỗi này, tài xế bị phạt 75 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Chủ phương tiện là Công ty CP D-T vi phạm lỗi: để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm nêu trên. Mức phạt đối với chủ phương tiện là 150 triệu đồng; tước quyền sử dụng phù hiệu “xe hợp đồng” trong 2 tháng.

Tổng số tiền phạt đối với chủ xe và lái xe là 225 triệu đồng.

Đại diện Cục CSGT cho biết, trong 3 ngày cuối của kỳ nghỉ Tết, lực lượng sẽ tập trung xử lý vi phạm của xe kinh doanh vận tải hành khách, đặc biệt là các hành vi: chở quá số người quy định; chở hàng hóa trên khoang hành khách hoặc trên nóc xe; chở quá khổ, quá tải trọng; vi phạm về tốc độ.

Lực lượng CSGT kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, cơ quan chức năng mong người dân cung cấp thông tin về xe khách vi phạm cho Cục CSGT (qua Fanpage, ứng dụng VNeTraffic hoặc số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT) để xác minh, xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân đi lại sau Tết.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/cho-109-hanh-khach-tren-o-to-45-cho-chu-xe-va-tai-xe-bi-phat-225-trieu-dong-2491526.html
#hành khách #nhồi nhét khách #Cục trưởng Cục CSGT #CSGT

Bài liên quan

Xã hội

Cảnh sát giao thông tập trung xử lý vi phạm cuối kỳ nghỉ Tết

Trong các ngày từ 20 - 22/2, lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến ô tô vận tải hành khách.

Ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết), đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 3 ngày cuối của kỳ nghỉ Tết (từ mùng 4 đến mùng 6), lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến ô tô vận tải hành khách, gồm: chở quá số người quy định; chở hàng hóa trong khoang hành khách, trên nóc xe; chở quá khổ, quá tải trọng; vi phạm tốc độ.

636987305-935440205485965-4873082763093502170-n.jpg
Xem chi tiết

Xã hội

Hơn 1.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ngày mồng 1 Tết Bính Ngọ

Lực lượng CSGT đã kiểm soát 38.090 lượt phương tiện (323 xe khách, 1.304 xe tải, 9.860 xe con, 25.735 xe mô tô, 868 xe thô sơ và phương tiện khác).

Thông tin từ Cục CSGT - Bộ Công an cho biết, CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực đồng loạt ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong 1 khung giờ nhất định theo mệnh lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT.

635479806-935290978834221-6527449122287098048-n.jpg
Xem chi tiết

Xã hội

Hơn 800 trường hợp 'ma men' bị CSGT xử lý mùng 1 Tết

Lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm soát 36.735 lượt phương tiện, phát hiện và lập biên bản xử lý 809 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Chiều 17/2, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết từ 10h-14h ngày 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an 34/34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

cats-9106.jpg
Lực lượng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra nồng độ cồn.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới