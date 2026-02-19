Ô tô 45 chỗ chở 109 hành khách, chủ xe và tài xế bị phạt 225 triệu

Tiếp nhận phản ánh, lực lượng chức năng đã kiểm tra xe khách chạy tuyến Hưng Yên - Lai Châu và phát hiện phương tiện 45 chỗ chở tới 109 người.

Chiều 19/2 (tức mùng 3 Tết), đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết qua Zalo của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT, đơn vị tiếp nhận phản ánh về tình trạng ô tô “nhồi nhét” khách, chạy tuyến Hưng Yên - Lai Châu.

Tiếp nhận phản ánh, khoảng 21h ngày 18/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên đã dừng, kiểm tra ô tô khách mang biển số 17F-002.XX của nhà xe “D-T”.

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định người điều khiển phương tiện là Đinh Văn A. (SN 1982, trú tại tỉnh Hưng Yên). Thời điểm kiểm tra, xe đang chở 109 người trên xe 45 chỗ, tức chở quá 64 hành khách.

CSGT kiểm tra ô tô khách bị phản ánh có tình trạng "nhồi nhét" khách. Ảnh: CACC

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế Đinh Văn A. về lỗi: điều khiển ô tô chở hành khách chạy tuyến có cự ly hơn 300km, chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện. Với lỗi này, tài xế bị phạt 75 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Chủ phương tiện là Công ty CP D-T vi phạm lỗi: để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm nêu trên. Mức phạt đối với chủ phương tiện là 150 triệu đồng; tước quyền sử dụng phù hiệu “xe hợp đồng” trong 2 tháng.

Tổng số tiền phạt đối với chủ xe và lái xe là 225 triệu đồng.

Đại diện Cục CSGT cho biết, trong 3 ngày cuối của kỳ nghỉ Tết, lực lượng sẽ tập trung xử lý vi phạm của xe kinh doanh vận tải hành khách, đặc biệt là các hành vi: chở quá số người quy định; chở hàng hóa trên khoang hành khách hoặc trên nóc xe; chở quá khổ, quá tải trọng; vi phạm về tốc độ.

Lực lượng CSGT kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, cơ quan chức năng mong người dân cung cấp thông tin về xe khách vi phạm cho Cục CSGT (qua Fanpage, ứng dụng VNeTraffic hoặc số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT) để xác minh, xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân đi lại sau Tết.