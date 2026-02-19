Hà Nội

Xã hội

Nỗ lực cấp cứu 10 nạn nhân vụ án giết người bằng mìn tại Thanh Hóa

Các cơ sở y tế Thanh Hóa đang nỗ lực cấp cứu 10 nạn nhân trong vụ giết người bằng vật liệu nổ tự chế xảy ra tối mùng 2 Tết tại phường Nghi Sơn.

Theo Hoa Mai/TTXVN
Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, khoảng hơn 19h, ngày 18/2, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực tiếp nhận 8 bệnh nhân trong tình trạng đa chấn thương phức tạp, mất máu nhiều với nhiều kim khí găm trên người; Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn tiếp nhận 2 bệnh nhân, sau đó chuyển tuyến lên bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ngay lập tức, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực và Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn đã huy động nhân lực, điều động các bác sĩ có kinh nghiệm, chuyên môn cao tập trung cấp cứu cho các nạn nhân.

Sau khi được các kíp trực xử trí ổn định các chỉ số sinh tồn, 8/10 bệnh nhân đã được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Hợp Lực) để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa Hoàng Hữu Trường cho biết: Lúc 20 giờ 30 phút tối 18/2, Trung tâm cấp cứu và hồi sức tích cực 2 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận 6 bệnh nhân bị nổ mìn tại phường Nghi Sơn, do Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Hợp Lực chuyển đến. Ngay lập tức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh hóa đã khẩn trương chuẩn bị trang thiết bị, nguồn máu, nhân lực đảm bảo tiếp nhận, xử trí cấp cứu theo đúng quy trình. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương với các vết thương như: chấn thương sọ não, chấn thương xuyên nhãn cầu, dập nát bàn chân, vết thương vùng đầu mặt, ngực, bụng, cánh tay, cẳng tay, cẳng chân... cùng nhiều dị vật găm trên các bộ phận cơ thể do mìn nổ.

Sau khi được xử lý cấp cứu tạm thời ổn định, 4/6 bệnh nhân theo nguyện vọng gia đình đã chuyển tuyến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; 2 bệnh nhân còn lại đang tiếp tục điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, sau khi xử trí cấp cứu cho 2 bệnh nhân chuyển tuyến từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực, 1 bệnh nhân đã được gia đình xin chuyển tuyến ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bệnh nhân còn lại bị đa chấn thương phức tạp các vùng đầu, mặt, bụng, tay, chân đã được phẫu thuật cấp cứu an toàn ngay trong đêm 18/2.

Sở Y tế Thanh Hóa yêu cầu các bệnh viện trên địa bàn tiếp tục tập trung điều trị tích cực cho các nạn nhân, đồng thời bảo đảm sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, cơ số thuốc và máu để ứng phó với các tình huống tai nạn, thảm họa có thể xảy ra trong dịp Tết.

Với tinh thần khẩn trương, tích cực, chỉ trong khoảng thời gian ngắn điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Kiều Văn Thanh (sinh năm 1972), trú tại Tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Nghi Sơn, là đối tượng nghi vấn có liên quan đến vụ án. Đối tượng được phát hiện đã tử vong trong tư tế treo cổ tại khu vực kho xăng dầu Anh Phát, thuộc Tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo công tác điều tra và khắc phục hậu quả. Ảnh: TTXVN phát

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Hiện các đơn vị chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung làm rõ toàn bộ diễn biến, nguyên nhân và các tình tiết có liên quan.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, khoảng 18h45 ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết), tại gia đình ông Lê Thế Hưng (sinh năm 1974), trú tại tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa xảy ra một vụ nghi dùng vật liệu nổ tự chế tại khu vực phòng khách, làm 10 người bị thương.

#giết người #mìn #Thanh Hóa #công an #điều tra #nổ mìn

