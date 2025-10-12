Hà Nội

Xã hội

Dự báo thời tiết 12/10: Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh

Dự báo thời tiết 12/10/2025, Hà Nội ngày nắng với mức nhiệt cao nhất 33 độ, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (12/10), khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 11/10 đến 3h ngày 12/10 cục bộ có nơi trên 70mm như: trạm Quốc Oai - Đạ Tẻh (Lâm Đồng) 155,2mm, trạm Thanh Sơn (Đồng Nai) 169,2mm, trạm K.79 (Tây Ninh) 73,8mm…

Dự báo, chiều và tối nay 12/10, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>60mm/3h).

Theo dự báo, thời tiết Hà Nội 12/10, ngày nắng với mức nhiệt cao nhất 33 độ, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Đáng chú ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ khoảng ngày 13/10, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bắt đầu mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

thoi-tiet1.jpg
Miền Bắc có thể mưa do đón không khí lạnh trong tuần tới. Ảnh minh họa

Từ đêm 13-16/10, phía Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khoảng 1-2 ngày cuối có khả năng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Phía Tây Bắc Bộ từ 14-16/10 và khoảng 1-2 ngày cuối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 12/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, phía Bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TP HCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

