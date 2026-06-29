Thời tiết hôm nay 29/6: Mưa dông ở nhiều khu vực, Bắc Bộ có nơi mưa rất to

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (29-6): Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng).

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng.

Khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay (29-6): Mưa lớn tập trung ở Bắc Bộ. Ảnh minh họa: nld.com.vn

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước hôm nay:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng); gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-33 độ C.

TP Hà Nội: Có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng); gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông; khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng); gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 26-37 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam có nắng nóng cục bộ; có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-35 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Đông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Nam đến Đông Nam cấp 4; sóng cao 1-2m, có khả năng cao trên 2m trong mưa dông.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Tây Nam cấp 5; phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng cao 1,5-2,5m.