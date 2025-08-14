Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thiếu tá biên phòng ở Ninh Bình tử vong khi làm nhiệm vụ

Trong lúc làm nhiệm vụ trông coi tàu, Thiếu tá biên phòng ở Ninh Bình không may bị ngã từ trên tàu xuống sông và tử vong.

Theo Trần Nghị/Vietnamnet

Ngày 14/8, thông tin từ UBND xã Kim Đông (Ninh Bình) cho biết, một cán bộ biên phòng đóng quân trên địa bàn xã trong lúc làm nhiệm vụ đã không may ngã từ trên tàu xuống cửa sông và tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 21h10’ ngày 13/8, tại khu vực cửa sông Đáy, thuộc địa phận xã Kim Đông (Ninh Bình).

Vào thời điểm trên, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp N.Đ.D., nhân viên Hàng hải thuộc Hải đội 2/1 Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình, đang phụ trách trông coi tàu BP 0370601, không may bị tai nạn và ngã từ trên tàu xuống sông.

Phát hiện sự việc, các đồng đội đã nhanh chóng ứng cứu, tìm kiếm, nhưng khi tìm được Thiếu tá N.Đ.D. đã tử vong.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/thieu-ta-bien-phong-tu-vong-khi-lam-nhiem-vu-2431949.html
#Ninh Bình #Thiếu tá biên phòng #Thiếu tá biên phòng tử vong trong khi làm nhiệm vụ #Thiếu tá biên phòng tử vong trong khi làm nhiệm vụ ở Ninh Bình

Bài liên quan

Xã hội

Đối tượng tông thiếu tá CSGT hy sinh có thể bị xử phạt thế nào?

Hiện vụ đối tượng đi xe máy tông chiến sĩ CSGT tử vong ở Lai Châu đang gây xôn xao dư luận. Nhiều độc giả đặt câu hỏi, đối tượng này bị xử sao?

Công an tỉnh Lai Châu cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Mùa A Hảo (SN 2007, trú tại bản Cung Mù Phìn, xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ (nay là phường Đoàn Kết, TP Lai Châu) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Hảo chính là đối tượng điều khiển xe máy rồi tông Thiếu tá Hà Văn Minh, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu trọng thương, anh Minh sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

capture-9494.png
Đối tượng Mùa A Hảo.
Xem chi tiết

Xã hội

Tạm giữ hình sự đối tượng tông thiếu tá CSGT hy sinh

Thiếu tá Hà Văn Minh hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cùng tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu.

Ngày 3/7, liên quan tới vụ tông Thiếu tá CSGT hy sinh, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Mùa A Hảo (SN 2007, trú tại bản Cung Mù Phìn, xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ (nay là phường Đoàn Kết, TP Lai Châu) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

511035756-1449896886186580-317770806301421096-n-1.jpg
Đối tượng Mùa A Hảo.
Xem chi tiết

Xã hội

Truy điệu, an táng 23 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Mùa khô năm 2024-2025, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập, hồi hương 23 hài cốt liệt sĩ.

Sáng 23/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (tỉnh Gia Lai), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 23 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước.

Trong cuộc chiến đấu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã anh dũng hy sinh, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới