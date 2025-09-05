Hà Nội

Thiết bị công nghệ quen thuộc âm thầm theo dõi người dùng

Smartphone, laptop, loa thông minh hay camera an ninh đều có thể ghi lại thói quen, vị trí và dữ liệu cá nhân, khiến người dùng khó lòng từ bỏ.

Thiên Trang (TH)
Trong thời đại số, công nghệ vừa là công cụ tiện ích vừa là “mắt thần” theo dõi người dùng.
Smartphone ghi lại hành trình số qua định vị, ứng dụng, camera và micro.
Laptop và smart TV thu thập cookie, lịch sử xem và thậm chí cả giọng nói trong nhà.
Loa thông minh phải “nghe” liên tục để chờ lệnh, còn thiết bị đeo lưu toàn bộ dữ liệu sức khỏe.
Ô tô đời mới, camera an ninh và chuông cửa thông minh cũng đều kết nối và lưu trữ hành trình.
Các ứng dụng miễn phí thường lợi dụng quyền riêng tư để thu thập dữ liệu người dùng.
Chúng ta biết bị theo dõi nhưng khó từ bỏ vì công nghệ đã gắn liền với nhịp sống hiện đại.
Người dùng cần kiểm soát quyền ứng dụng, tắt cảm biến khi không cần và ưu tiên dịch vụ bảo mật.
