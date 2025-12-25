Hà Nội

Giải trí

Tình duyên gây chú ý của Hoa hậu Hàn Quốc 2006 Honey Lee

Hoa hậu Hàn Quốc 2006 Honey Lee từng hẹn hò diễn viên Yoon Kye Sang trước khi kết hôn với Jang Mossi.

Tiền Phong dẫn thông tin từ tờ Chosun cho hay, Hoa hậu Honey Lee và chồng cô - ông Jang Mossi bị truy tố không giam giữ khi bị cáo buộc vi phạm Luật phát triển ngành Văn hóa đại chúng và Nghệ thuật. Ảnh: Dân Việt.
Theo cáo buộc, công ty Hope Project của vợ chồng Honey Lee không đăng ký kinh doanh dịch vụ kế hoạch nghệ thuật văn hóa đại chúng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhưng vẫn hoạt động trong thời gian dài. Ảnh: Dân Việt.
Theo VTV, Jang Mossi không hoạt động trong giới giải trí. Ông và Honey Lee kết hôn vào tháng 12/2021. Vì dịch bệnh phức tạp, vợ chồng Honey Lee không tổ chức đám cưới lớn. Ảnh: Dân Việt.
Tháng 6/2022, nữ diễn viên sinh con đầu lòng. Ảnh: Instagram Honey Lee.
Tháng 9/2025, vợ chồng Honey Lee đón con thứ hai gia nhập tổ ấm. Ảnh: Instagram Honey Lee.
Hoa hậu Hàn Quốc 2006 Honey Lee từng có mối tình 7 năm với diễn viên Yoon Kye Sang trước khi kết hôn. Ảnh: Sức Khỏe Đời Sống.
Theo Người Đưa Tin, Yoon Kye Sang sinh năm 1978 và là cựu thành viên của nhóm G.O.D. Năm 2004, anh rời nhóm và chuyển hướng đóng phim. Yoon Kye Sang từng tham gia phim: Chị dâu 19 tuổi, Gia đình là số 1. Ảnh: Sức Khỏe Đời Sống.
Trong 7 năm bên nhau,Yoon Kye Sang và Honey Lee đối mặt với nhiều tin đồn tan vỡ nhưng nhanh chóng phủ nhận. Đến năm 2020, cả hai xác nhận đường ai nấy đi. Ảnh: Sức Khỏe Đời Sống.
Sau khi chia tay Honey Lee, Yoon Kye Sang hẹn hò Cha Hye Young, rồi đăng ký kết hôn vào năm 2021, tổ chức hôn lễ vào năm 2022. Ảnh: Sức Khỏe Đời Sống.
