Windows 11 25H2 chính thức lược bỏ PowerShell 2.0 và WMIC

Microsoft xác nhận Windows 11 25H2 không bổ sung tính năng mới nhưng sẽ loại bỏ PowerShell 2.0 và WMIC, mang đến trải nghiệm gọn nhẹ hơn.
Hai nghệ sĩ Ngọc Trinh và Hữu Tiến là tri kỷ của nhau hơn 20 năm qua. Mới đây, sự ra đi của Ngọc Trinh khiến Hữu Tiến vô cùng thương tiếc.
Chiếc Hot and Heavy này độ động cơ Harley-Davidson 1966 theo cấu hình cổ điển nhưng được hoàn thiện bằng các chi tiết nhôm được pha trộn thủ công.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, một số tuyến đê biển, kè chắn sóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.
Điểm nổi bật của mẫu sedan hạng sang cỡ lớn Hyptec A800 EREV tại Trung Quốc là sở hữu chiều dài 5,3 mét của GAC là dải đèn dài 6 mét và công nghệ của Huawei.
Cận cảnh nhan sắc của hot girl 26 tuổi nhưng 4 đời chồng và điểm chung đều thuộc dạng 'hôn nhân chớp nhoáng trắc trở'.
Không cần mức lương thưởng "điên rồ", xAI của Elon Musk vẫn lôi kéo loạt chuyên gia AI hàng đầu rời Meta để gia nhập đội ngũ nhỏ nhưng đầy tốc độ.
Trong một bức ảnh đánh dấu kỷ niệm bước sang tuổi mới, vẻ đẹp của Vũ Ngọc Kim Chi biệt danh Chi Củ Cả đã ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Nằm ở biên giới Venezuela, Brazil và Guyana, núi Roraima được ví như một chiếc bàn khổng lồ, gắn với truyền thuyết kỳ bí của người bản địa.
Maeshowe là một trong những công trình mộ đá tiền sử vĩ đại nhất châu Âu, gắn liền với nhiều câu chuyện kỳ bí và những bí mật khảo cổ hấp dẫn.
Mức giá 680 triệu đồng/kg khiến nhiều người ngỡ ngàng, song với giới sành trà, đó là mức giá xứng đáng cho một sản phẩm cực kỳ hiếm và giàu giá trị.
Tử vi dự đoán, 3 con giáp này với thái độ lạc quan, họ ghi điểm trong công việc, mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền sau Rằm tháng 7 Âm.
Lần hiếm hoi không 'hở bạo', nữ cosplayer Kennakins khiến người xem ngỡ ngàng, tấm tắc khen ngợi nét đẹp trong sáng.
Nam diễn viên Tùng Yuki có mối quan hệ thân thiết với ca sĩ Mỹ Tâm trong nhiều năm qua.
Honda Prelude chính thức quay trở lại thị trường sau hơn 2 thập kỷ với phiên bản hoàn toàn mới, mang phong cách coupe hiện đại và công nghệ hybrid tiên tiến.
Khi đang ở đỉnh cao danh tiếng, nàng YouTuber có tên Phi Phi lại khiến không ít người phải bất ngờ chia sẻ góc khuất trong 'quá khứ đen'.
Đất nước Tây Ban Nha chứa đựng nhiều điều bất ngờ có thể bạn chưa biết.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy Sửu xoay chuyển tình thế, sự nghiệp khởi sắc, trong khi Thân có thể gặp xui xẻo, bất lợi.
Ở trung tâm thành phố, nhưng ngôi nhà vẫn toát lên sự thô mộc, giản dị, gần gũi với thiên nhiên với tường gạch nung, mái ngói đỏ...
Làn da trắng sứ, mái tóc dài mượt và nụ cười tỏa nắng càng làm tôn lên vẻ đẹp 'tiên tử' của hot girl trăm nghìn lượt theo dõi Lê Thảo Nhi.
Chiếc giỏ đựng cá Thời Trung Cổ bị chôn vùi dưới đất sét và bùn từ thế kỷ 14 được phát hiện, nhờ thủy triều xuống thấp bất thường.