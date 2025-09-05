Hà Nội

Windows 11 25H2 chính thức lược bỏ PowerShell 2.0 và WMIC

Số hóa

Windows 11 25H2 chính thức lược bỏ PowerShell 2.0 và WMIC

Microsoft xác nhận Windows 11 25H2 không bổ sung tính năng mới nhưng sẽ loại bỏ PowerShell 2.0 và WMIC, mang đến trải nghiệm gọn nhẹ hơn.

Thiên Trang (TH)
Windows 11 phiên bản 25H2 hiện đã xuất hiện trong kênh Release Preview, bước cuối trước khi phát hành rộng rãi.
Microsoft cho biết bản cập nhật này không mang tính năng độc quyền nào so với Windows 11 24H2.
Thay vào đó, cả hai cùng chia sẻ một nhánh dịch vụ chung và nhận các cải tiến giống nhau theo cơ chế cải tiến liên tục.
Điểm thay đổi lớn nhất là Windows 11 25H2 sẽ loại bỏ PowerShell 2.0 và công cụ WMIC vốn đã lỗi thời.
Do hai tính năng này ít người dùng, việc lược bỏ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm chung.
Người dùng 24H2 chỉ cần tải gói kích hoạt để nâng cấp, quá trình cài đặt diễn ra nhanh chóng với một lần khởi động lại.
Microsoft khẳng định tính tương thích được đảm bảo, mọi ứng dụng và trò chơi vẫn hoạt động bình thường sau nâng cấp.
Bản 25H2 dự kiến phát hành rộng rãi vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10, nhưng người dùng không cần vội vì 24H2 vẫn được hỗ trợ đến 2026.
Thiên Trang (TH)
