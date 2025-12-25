Hà Nội

Cha đẻ Call of Duty qua đời, làng game thế giới bàng hoàng

Số hóa

Cha đẻ Call of Duty qua đời, làng game thế giới bàng hoàng

Vince Zampella, đồng sáng lập Infinity Ward và Respawn Entertainment, đã qua đời ở tuổi 55, để lại di sản đồ sộ cho ngành công nghiệp game toàn cầu.

Thiên Trang (TH)
Vince Zampella, một trong những nhà phát triển game có tầm ảnh hưởng nhất thế giới, đã qua đời ở tuổi 55 sau một vụ tai nạn xe hơi.
Ông là đồng sáng lập Infinity Ward, studio đứng sau thành công vang dội của dòng game Call of Duty huyền thoại.
Sau khi rời Activision hậu Modern Warfare 2, Zampella từng khởi kiện công ty này với số tiền lên tới 1 tỷ USD và đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá hàng chục triệu USD.
Năm 2010, ông tiếp tục để lại dấu ấn khi thành lập Respawn Entertainment, studio khai sinh Titanfall và Apex Legends.
Đến năm 2021, Zampella gia nhập Electronic Arts và được giao trọng trách tái thiết thương hiệu Battlefield.
Cũng trong năm này, ông đổi tên DICE LA thành Ripple Effect Studio và tham gia phát triển Battlefield 6, ra mắt năm 2025.
Electronic Arts đã bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc, khẳng định ảnh hưởng của Zampella sẽ còn lan tỏa qua nhiều thế hệ game thủ.
Sự ra đi của ông được xem là mất mát lớn với ngành game, khép lại sự nghiệp lẫy lừng của một biểu tượng sáng tạo.
Thiên Trang (TH)
