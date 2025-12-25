Camera nhà dân ghi lai cảnh nhóm trẻ bị người đàn ông đánh gây bức xúc

Một người đàn ông hành hung nhóm trẻ câu cá tại hồ công cộng, gây xôn xao dư luận và yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

Ngày 22/12/2025, mạng xã hội xuất hiện thông tin việc một người đàn ông có tên B.V.Đ dùng hung khí và tay chân gây thương tích cho một nhóm trẻ vị thành niên.

Camera nhà dân ghi lại cảnh người đàn ông hành hung nhóm trẻ vị thành niên tại Quảng Ngãi. Video: MXH/Facebook

Theo video do camera an ninh ghi lại, vụ việc diễn ra lúc 13h30 phút ngày 21/12, trên đường Triệu Quang Phục (khu đô thị Ngọc Bảo Viên) thuộc phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

Nguyên nhân sự việc được tài khoản này cho biết: "Các cháu đang câu cá tại hồ, ông Bùi Văn Điệp khẳng định hồ công cộng Ngọc Bảo Viên này là của ông ta, nên ông có quyền".

Thân nhân các em nhỏ cho biết đã gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng mong sớm được xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch phường Cẩm Thành - ông Nguyễn Văn Hưng cho biết, có nhận được đoạn clip phản ánh từ người dân và đã chỉ đạo cơ cơ quan chức năng xác minh.

"Hiện tại phường chưa nhận được đơn tố giác. Tuy nhiên, có người dân gửi video trực tiếp nên đã chuyển Công an phường xác minh. Hiện tại cơ quan chức năng đang xác định đối tượng để mời làm việc, điều tra làm rõ và sẽ thông tin khi có kết quả cụ thể." - ông Hưng nói.