Video

Camera nhà dân ghi lai cảnh nhóm trẻ bị người đàn ông đánh gây bức xúc

Một người đàn ông hành hung nhóm trẻ câu cá tại hồ công cộng, gây xôn xao dư luận và yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

Trường Hân t/h

Ngày 22/12/2025, mạng xã hội xuất hiện thông tin việc một người đàn ông có tên B.V.Đ dùng hung khí và tay chân gây thương tích cho một nhóm trẻ vị thành niên.

Camera nhà dân ghi lại cảnh người đàn ông hành hung nhóm trẻ vị thành niên tại Quảng Ngãi. Video: MXH/Facebook

Theo video do camera an ninh ghi lại, vụ việc diễn ra lúc 13h30 phút ngày 21/12, trên đường Triệu Quang Phục (khu đô thị Ngọc Bảo Viên) thuộc phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

Nguyên nhân sự việc được tài khoản này cho biết: "Các cháu đang câu cá tại hồ, ông Bùi Văn Điệp khẳng định hồ công cộng Ngọc Bảo Viên này là của ông ta, nên ông có quyền".

Thân nhân các em nhỏ cho biết đã gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng mong sớm được xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch phường Cẩm Thành - ông Nguyễn Văn Hưng cho biết, có nhận được đoạn clip phản ánh từ người dân và đã chỉ đạo cơ cơ quan chức năng xác minh.

"Hiện tại phường chưa nhận được đơn tố giác. Tuy nhiên, có người dân gửi video trực tiếp nên đã chuyển Công an phường xác minh. Hiện tại cơ quan chức năng đang xác định đối tượng để mời làm việc, điều tra làm rõ và sẽ thông tin khi có kết quả cụ thể." - ông Hưng nói.

Video

Nhóm nam sinh hành hạ người vô gia cư, đoạn clip khiến dư luận phẫn nộ

Nhóm thanh niên này đã dùng các vật dụng như chổi, mũ bảo hiểm, đánh liên tiếp vào người đàn ông khiến dư luận dậy sóng.

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên hành hung một người đàn ông nằm co ro trong chăn. Theo dõi diễn biến clip nhiều người không đủ kiên nhẫn và bình tĩnh xem tới cuối vì hành vi vô cùng phản cảm của nhóm thanh niên này, sự việc xảy ra vào ngày 20/12, thông tin trên báo Đời sống & Pháp luật.

Từ nội dung clip, nhóm thanh niên đã dùng các vật dụng như chổi, mũ bảo hiểm, móc quần áo đánh liên tiếp vào người đàn ông. Mặc cho nạn nhân kêu đau và van xin, nhóm vẫn lôi người này ra khỏi chăn, dùng cán chổi đánh mạnh vào mông, đùi, lưng và tay. Thậm chí, chân của người đàn ông đang có vết thương mưng mủ, có máu chảy nhưng nhóm này vẫn dùng gậy chọc, dùng chân đạp thẳng vào chỗ đau khiến nạn nhân gào thét đau đớn. Trước tình cảnh ấy, nhóm thanh niên liên tục cười đùa khoái chí và chửi bới.

Video

Mặc con nhỏ khóc thét dưới sàn nhà, chồng nắm đầu đánh vợ dã man

Người phụ nữ sau đó đã phải ôm con bỏ chạy để tránh chồng sau khi bị chồng đánh dã man mặc cho con nhỏ khóc thét giữa nhà gây bức xúc.

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bị chồng hành hung ngay trong nhà, trước sự chứng kiến của con nhỏ, khiến dư luận đặc biệt phẫn nộ. Theo dữ liệu từ camera an ninh, sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 18h50 ngày 9/12, thông tin trên báo Phụ nữ Thủ đô.

Video: Facebook_Check var Đường phố
Video

Hai thanh niên săm trổ đánh người giữa phố, CGST kịp thời ngăn cản

Nam thanh niên may mắn được một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ kịp thời can thiệp, giải cứu khỏi hai đối tượng đang hành hung.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h45 sáng ngày 2/12/2025, tại khu vực trước số nhà 165 đường 70 (thuộc phường Hà Đông, quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Theo đó, vào thời điểm trên, người dân bàng hoàng chứng kiến cảnh hai đối tượng nam giới hung hãn đuổi đánh và tấn công tới tấp một nam thanh niên. Vụ ẩu đả diễn ra ngay trên đường phố đông đúc, kéo dài hơn một phút, khiến nhiều người chứng kiến hoảng sợ, không dám can thiệp vì thái độ côn đồ của các đối tượng, thông tin trên trang Gia đình & Xã hội thuộc Báo Sức khỏe và Đời sống.

