Video

Nam thanh niên buông hai tay, dùng chân lái xe máy

Lực lượng CSGT đã tìm ra nam thanh niên ở Đà Nẵng buông hai tay, dùng chân lái xe máy chạy trên đường, tiến hành tịch thu xe.

Trường Hân t/h

Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP vừa xác minh, làm rõ clip lan truyền trên mạng xã hội về hình ảnh nam thanh niên dùng chân lái xe máy, thông tin trên báo Người lao động.

Video: Công an thành phố Đà Nẵng

Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận phản ánh của người dân về việc trên không gian mạng lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên buông thả cả hai tay, dùng chân điều khiển xe máy khi tham gia giao thông, gây mất trật tự, an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ. Đến sáng 20/12, Đội CSGT đường bộ số 3 đã mời người liên quan đến làm việc.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là L.N.V.Q (SN 2007, trú tại xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng). Q. khai nhận, vào khoảng 20 giờ ngày 16-10, tại đường Đỗ Đăng Tuyển (xã Đại Lộc), thanh niên này đã điều khiển xe máy mang BKS 92AA-107.67, buông thả hai tay và dùng chân điều khiển phương tiện khi đang lưu thông trên đường. Hành vi này đã được người dân quay video và đăng tải lên mạng xã hội.

Bài liên quan

Video

Cô gái buông tay không cầm vô lăng rồi lướt điện thoại

Ngày 29/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã mời người đăng tải đoạn clip người phụ nữ thả 2 tay, lướt điện thoại khi điều khiển ôtô lên làm việc.

Ngày 29/10, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã làm việc với người đăng tải video một cô gái buông vô lăng, ngồi lướt điện thoại, để ô tô chạy tự do trên đường.

Quá trình làm việc, người đăng video cho rằng đã tải video trên mạng xã hội về đăng lại nhưng không nhớ đã tải ở trang nào.

Xem chi tiết

Video

Người đàn ông điều khiển xe máy thả tay, nằm ngửa trên đường

Clip người đàn ông nằm ngửa, thả tay khi đi xe máy trên cầu Rồng, Đà Nẵng, gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông lan truyền trên MXH.

Lê Huy Khôi nằm ngửa, thả cả 2 tay khi di chuyển trên cầu Rồng

Xem chi tiết

Video

Thanh niên thả 2 tay, phóng xe tốc độ cao trên phố biển

CSGT tỉnh Khánh Hòa xác minh danh tính nam thanh niên đi xe máy buông cả hai tay, ngả người ra sau trong lúc đi trên phố đông người.

Chiều 6/9, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Nha Trang (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) cho hay, đã chỉ đạo cán bộ xác minh danh tính người đàn ông đi xe máy thả 2 tay trên đường Trần Phú (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip dài 33 giây ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy màu đỏ trên đường Trần Phú, buông cả 2 tay và ngả người ra sau. Thời điểm này, xe máy vẫn đi trên đường với tốc độ cao giữa dòng phương tiện đông đúc.

Xem chi tiết

