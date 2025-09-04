Smartphone bị gọi là loài ký sinh mới còn AI thì sao

Hà Nội

Một nghiên cứu ví smartphone như sinh vật ký sinh hút cạn thời gian và dữ liệu con người. Câu hỏi đặt ra là trí tuệ nhân tạo có đang đi theo vết xe đó.

Thiên Trang (TH)
Theo một nghiên cứu mới được đăng tải trên Tạp chí Triết học Australasia, các nhà sinh vật học ví smartphone là loài ký sinh của kỷ nguyên số.
Chúng hút lấy thời gian, sự chú ý và cả dữ liệu cá nhân của người dùng.
Dù mang lại lợi ích, điện thoại vẫn khiến nhiều người thành “nô lệ màn hình”.
Nhiều ứng dụng bị thiết kế để giữ chân người dùng bằng nội dung vô tận.
Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là mối quan hệ ký sinh chứ không còn cộng sinh.
Câu hỏi lớn đặt ra là liệu AI có đang trở thành “ký sinh mới” của con người.
Nếu lạm dụng AI, não bộ con người có nguy cơ suy yếu khả năng tư duy sáng tạo.
Smartphone cộng sinh với AI có thể khiến chúng ta ngày càng lệ thuộc hơn.
#smartphone #AI #công nghệ #kỹ thuật điện tử #tác động xã hội #trí tuệ nhân tạo

