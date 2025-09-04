Hà Nội

Người dùng iPhone và Android cần bỏ ngay thói quen này

Số hóa

Người dùng iPhone và Android cần bỏ ngay thói quen này

Sạc điện thoại qua đêm không nguy hiểm nếu dùng sạc chính hãng, nhưng nhiệt độ cao và bộ sạc giả có thể khiến pin giảm tuổi thọ hoặc gây cháy nổ.

Thiên Trang (TH)
Pin điện thoại sẽ giảm hiệu suất theo thời gian do nhiều yếu tố như nhiệt độ, dòng điện và vòng đời hóa chất.
Người dùng thường băn khoăn liệu việc cắm sạc qua đêm có gây hại cho thiết bị hay không.
Các chuyên gia khẳng định sạc qua đêm về cơ bản là an toàn nếu dùng bộ sạc chính hãng hoặc từ thương hiệu uy tín.
Điện thoại hiện đại như iPhone và Samsung đều có cơ chế ngắt sạc khi đầy để bảo vệ pin.
Tuy nhiên, nhiệt độ cao khi sạc có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuổi thọ pin.
Apple cảnh báo rằng việc để iPhone sạc trong môi trường trên 35 độ C có thể làm hỏng pin vĩnh viễn.
Nguy hiểm lớn nhất đến từ việc sử dụng sạc giả, vốn thiếu linh kiện và không đạt tiêu chuẩn an toàn.
Để bảo vệ thiết bị và bản thân, người dùng nên bỏ thói quen dùng sạc kém chất lượng và chỉ chọn sản phẩm chính hãng.
