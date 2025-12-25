Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bí ẩn đồng tiền khắc Hoàng đế Kushan vừa được công bố

Kho tri thức

Bí ẩn đồng tiền khắc Hoàng đế Kushan vừa được công bố

Việc phát hiện đồng tiền khắc hình ảnh vị Hoàng đế Kushan tại địa điểm khảo cổ Dalverzin Tepe ở Uzbekistan đã được công bố.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Dalverzin Tepe nằm ở góc đông nam của Uzbekistan, là một trong những khu định cư cổ nhất của đất nước. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Uzbekistan.
Dalverzin Tepe nằm ở góc đông nam của Uzbekistan, là một trong những khu định cư cổ nhất của đất nước. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Uzbekistan.
Khu định cư này có niên đại từ thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Uzbekistan.
Khu định cư này có niên đại từ thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Uzbekistan.
Tại đây, các chuyên gia khảo cổ đã khai quật được một kho báu trang sức vàng, và những quân cờ vua cổ ước tính có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Uzbekistan.
Tại đây, các chuyên gia khảo cổ đã khai quật được một kho báu trang sức vàng, và những quân cờ vua cổ ước tính có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Uzbekistan.
Không chỉ dừng tại đó, cũng tại khu định cư Dalverzin Tepe này, các chuyên gia đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Uzbekistan bất ngờ tìm thấy thêm vật thể cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Uzbekistan.
Không chỉ dừng tại đó, cũng tại khu định cư Dalverzin Tepe này, các chuyên gia đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Uzbekistan bất ngờ tìm thấy thêm vật thể cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Uzbekistan.
Đó là một đồng tiền kim loại có khắc hình Hoàng đế Kushan Vima Kadphises. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Uzbekistan.
Đó là một đồng tiền kim loại có khắc hình Hoàng đế Kushan Vima Kadphises. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Uzbekistan.
Trong quá khứ, Hoàng đế Kushan Vima Kadphises trị vì nổi bật trong Đế chế Kushan. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Uzbekistan.
Trong quá khứ, Hoàng đế Kushan Vima Kadphises trị vì nổi bật trong Đế chế Kushan. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Uzbekistan.
Mặc dù bản sắc dân tộc của Đế chế Kushan vẫn chưa được xác định một cách chi tiết, nhưng việc nghiên cứu chuyên sâu đồng tiền này hứa hẹn sẽ cung cấp manh mối gợi ý về nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ của người Kushan. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Uzbekistan.
Mặc dù bản sắc dân tộc của Đế chế Kushan vẫn chưa được xác định một cách chi tiết, nhưng việc nghiên cứu chuyên sâu đồng tiền này hứa hẹn sẽ cung cấp manh mối gợi ý về nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ của người Kushan. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Uzbekistan.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
#Đồng tiền #Hoàng đế Kushan Vima Kadphises #kim loại #kho báu #hoàng gia

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT