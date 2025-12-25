Hà Nội

Video

Báo đốm đột nhập vào khu dân cư làm 6 người bị thương nặng

Một con báo đã đột nhập vào một tòa nhà dân cư ở Bhayander, tấn công 6 người bị thương.  

Trường Hân dịch

Ông Sachin Repal, người phụ trách bảo tồn rừng, đã xác nhận vụ việc và cho biết rằng ngay sau khi nhận được báo cáo về sự xuất hiện của con báo, đội cứu hộ đã lập tức được cử đến. Con báo bị bắn bất tỉnh bằng phi tiêu, thông tin trên trang Gujaratimidday.com.

Video: @LoksattaLive / X

Các tình nguyện viên từ tổ chức phi chính phủ SARRP-Ấn Độ cũng tham gia vào nỗ lực giúp sở lâm nghiệp bảo vệ khu vực và đảm bảo an toàn cho người dân.

Những người bị thương trong vụ tấn công của báo đã được đưa ngay đến bệnh viện địa phương để điều trị. Nhà chức trách kêu gọi cư dân tránh xa tòa nhà và không chọc giận con báo, cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào tiếp cận con vật đều có thể dẫn đến tử vong.

Người dân địa phương cho biết sự hiện diện của nhiều chính trị gia và nhân viên của họ gần tòa nhà đang làm phức tạp thêm hoạt động cứu hộ, khiến lực lượng kiểm lâm khó có thể xử lý tình huống một cách an toàn.

Đáp lại, Giám đốc SGNP Anita Patil đã cử một đội đặc nhiệm cùng với bác sĩ thú y động vật hoang dã Dr. Nikhil Bangar để giải cứu con báo bị mắc kẹt trong một căn phòng của tòa nhà, và các nỗ lực đang được tiến hành để bắt giữ và di dời nó một cách an toàn.

Cảnh sát đã được triển khai để kiểm soát đám đông và đảm bảo các đội cứu hộ có thể làm việc mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Sự xuất hiện của con báo đã gây ra sự hoảng loạn lan rộng trong khu vực, khiến người dân lo lắng về sự an toàn của họ.

Chiến dịch cứu hộ hiện đã hoàn tất, và các quan chức đang kêu gọi người dân tránh xa khu vực này cho đến khi con báo được bắt giữ và đưa đi an toàn.

