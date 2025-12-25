Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chinh phục đỉnh Ky Quan San hành trình thử thách giữa thiên nhiên hoang sơ

Du lịch

Chinh phục đỉnh Ky Quan San hành trình thử thách giữa thiên nhiên hoang sơ

Chinh phục Ky Quan San đỉnh núi 3.046 m Tây Bắc, vượt sống lưng khủng long, rừng rêu ma mị và biển mây tuyệt đẹp, khiến du khách say mê.

Vân Giang/ Ảnh Chuyên đi trekk
Ky Quan San, hay còn gọi là Bạch Mộc Lương Tử, cao 3.046 m so với mực nước biển, là một trong bốn đỉnh núi cao nhất Việt Nam, tọa lạc giữa ranh giới Lai Châu và Lào Cai. Nơi đây sở hữu vẻ đẹp hoang sơ đặc trưng của vùng núi Tây Bắc, những biển mây bồng bềnh và cung đường trekking thử thách, thu hút những đôi chân ưa khám phá.
Ky Quan San, hay còn gọi là Bạch Mộc Lương Tử, cao 3.046 m so với mực nước biển, là một trong bốn đỉnh núi cao nhất Việt Nam, tọa lạc giữa ranh giới Lai Châu và Lào Cai. Nơi đây sở hữu vẻ đẹp hoang sơ đặc trưng của vùng núi Tây Bắc, những biển mây bồng bềnh và cung đường trekking thử thách, thu hút những đôi chân ưa khám phá.
Hành trình bắt đầu từ Sa Pa hoặc Lào Cai, di chuyển đến thị trấn Mường Hum, sau đó tiếp tục thêm 6 km theo hướng Y Tý để đến điểm ngã ba rẽ vào bản Ky Quan San (Sàng Ma Sáo). Đoạn đường từ DT 158 lên bản khá xấu, gồ ghề, dốc và đá lởm chởm, vì vậy những du khách không tự tin có thể thuê porter chở xe ôm hoặc đi bộ khoảng 7 km để đảm bảo an toàn.
Hành trình bắt đầu từ Sa Pa hoặc Lào Cai, di chuyển đến thị trấn Mường Hum, sau đó tiếp tục thêm 6 km theo hướng Y Tý để đến điểm ngã ba rẽ vào bản Ky Quan San (Sàng Ma Sáo). Đoạn đường từ DT 158 lên bản khá xấu, gồ ghề, dốc và đá lởm chởm, vì vậy những du khách không tự tin có thể thuê porter chở xe ôm hoặc đi bộ khoảng 7 km để đảm bảo an toàn.
Ky Quan San nổi tiếng không chỉ vì cảnh quan hùng vĩ mà còn vì độ khó thử thách. Núi có hai hướng leo chính: hướng Lào Cai (Sàng Ma Sáo) và hướng Lai Châu (Sin Suối Hồ). Hướng Lào Cai phổ biến hơn và cũng là lựa chọn của đa số du khách. Chinh phục đỉnh cao 3.046 m đòi hỏi ít nhất 2–3 ngày, mỗi ngày trekking 7–8 giờ, đi qua khoảng 30 km đường rừng, đồi núi và bậc thềm đá cheo leo. Đây là thử thách không dành cho người sợ độ cao nhưng lại là trải nghiệm lý tưởng để vượt giới hạn bản thân.
Ky Quan San nổi tiếng không chỉ vì cảnh quan hùng vĩ mà còn vì độ khó thử thách. Núi có hai hướng leo chính: hướng Lào Cai (Sàng Ma Sáo) và hướng Lai Châu (Sin Suối Hồ). Hướng Lào Cai phổ biến hơn và cũng là lựa chọn của đa số du khách. Chinh phục đỉnh cao 3.046 m đòi hỏi ít nhất 2–3 ngày, mỗi ngày trekking 7–8 giờ, đi qua khoảng 30 km đường rừng, đồi núi và bậc thềm đá cheo leo. Đây là thử thách không dành cho người sợ độ cao nhưng lại là trải nghiệm lý tưởng để vượt giới hạn bản thân.
Để hành trình thuận lợi, du khách nên xuất phát ngày đầu tiên trước 10 giờ sáng. Sau khoảng 2 giờ leo qua các con dốc ruộng bậc thang, đến khoảng 12 giờ, du khách có thể nghỉ trưa tại một khoảng rừng trúc ven đường. Buổi chiều, đường đi tiếp tục băng qua rừng rậm, suối thác, thung lũng, trảng cỏ xanh và những con dốc cao, nhưng khung cảnh ngoạn mục ven đường sẽ khiến mọi mệt mỏi tan biến.
Để hành trình thuận lợi, du khách nên xuất phát ngày đầu tiên trước 10 giờ sáng. Sau khoảng 2 giờ leo qua các con dốc ruộng bậc thang, đến khoảng 12 giờ, du khách có thể nghỉ trưa tại một khoảng rừng trúc ven đường. Buổi chiều, đường đi tiếp tục băng qua rừng rậm, suối thác, thung lũng, trảng cỏ xanh và những con dốc cao, nhưng khung cảnh ngoạn mục ven đường sẽ khiến mọi mệt mỏi tan biến.
Nếu đúng lịch trình, khoảng 17–18 giờ, du khách sẽ đến lán nghỉ. Ky Quan San hiện có ba khu lán: hai lán dưới và một lán trên núi Muối. Lán trên sở hữu cảnh quan đẹp nhất, với hồ nước nhỏ phản chiếu mây trời, xích đu, ghế gỗ check-in và đỉnh chóp để chụp ảnh. Nếu đến muộn, trải nghiệm ở lán dưới cũng đủ để tận hưởng không gian núi rừng Tây Bắc.
Nếu đúng lịch trình, khoảng 17–18 giờ, du khách sẽ đến lán nghỉ. Ky Quan San hiện có ba khu lán: hai lán dưới và một lán trên núi Muối. Lán trên sở hữu cảnh quan đẹp nhất, với hồ nước nhỏ phản chiếu mây trời, xích đu, ghế gỗ check-in và đỉnh chóp để chụp ảnh. Nếu đến muộn, trải nghiệm ở lán dưới cũng đủ để tận hưởng không gian núi rừng Tây Bắc.
Ngày thứ hai mở ra cơ hội đón bình minh tuyệt đẹp trên núi Muối. Du khách có thể leo từ 5:30–6:00 giờ, núi Muối cách lán khoảng 15 phút đi bộ. Sau khi ngắm bình minh, ăn sáng xong, hành trình chinh phục đỉnh Ky Quan San bắt đầu, chỉ mang theo nước và áo mưa để nhẹ chân.
Ngày thứ hai mở ra cơ hội đón bình minh tuyệt đẹp trên núi Muối. Du khách có thể leo từ 5:30–6:00 giờ, núi Muối cách lán khoảng 15 phút đi bộ. Sau khi ngắm bình minh, ăn sáng xong, hành trình chinh phục đỉnh Ky Quan San bắt đầu, chỉ mang theo nước và áo mưa để nhẹ chân.
Đây là cung đường đẹp nhất trong toàn bộ hành trình: băng qua “sống lưng khủng long” kỳ vĩ, dạo bước trên bình nguyên cỏ xanh nơi đàn trâu, dê nhẩn nha gặm cỏ, rồi lạc vào khu rừng rêu ma mị, phủ sương trắng khi gần đến đỉnh. Sau 4–5 giờ nỗ lực, đỉnh núi hiện ra, và cảm giác đứng trên 3.046 m, nhìn biển mây bồng bềnh, khiến mọi gian nan trước đó tan biến.
Đây là cung đường đẹp nhất trong toàn bộ hành trình: băng qua “sống lưng khủng long” kỳ vĩ, dạo bước trên bình nguyên cỏ xanh nơi đàn trâu, dê nhẩn nha gặm cỏ, rồi lạc vào khu rừng rêu ma mị, phủ sương trắng khi gần đến đỉnh. Sau 4–5 giờ nỗ lực, đỉnh núi hiện ra, và cảm giác đứng trên 3.046 m, nhìn biển mây bồng bềnh, khiến mọi gian nan trước đó tan biến.
Du khách có thể ăn trưa tại đỉnh, sau đó di chuyển trở lại lán. Nếu trời quang, việc trở lại lán trước 17 giờ giúp du khách tiếp tục ngắm hoàng hôn trên núi Muối và nghỉ ngơi sau một ngày dài chinh phục thành công. Ngày cuối, du khách có thể ngủ nướng đến 8 giờ, ăn sáng, thu dọn đồ và bắt đầu xuống núi lúc 9 giờ. Trên đường về, nghỉ trưa khoảng 11:30–12:00, sau đó tiếp tục theo đường cũ và kết thúc hành trình lúc 15 giờ tại chân núi.
Du khách có thể ăn trưa tại đỉnh, sau đó di chuyển trở lại lán. Nếu trời quang, việc trở lại lán trước 17 giờ giúp du khách tiếp tục ngắm hoàng hôn trên núi Muối và nghỉ ngơi sau một ngày dài chinh phục thành công. Ngày cuối, du khách có thể ngủ nướng đến 8 giờ, ăn sáng, thu dọn đồ và bắt đầu xuống núi lúc 9 giờ. Trên đường về, nghỉ trưa khoảng 11:30–12:00, sau đó tiếp tục theo đường cũ và kết thúc hành trình lúc 15 giờ tại chân núi.
Trên đường trekking, nếu chọn lối xuống hướng Lai Châu, du khách cần mang theo toàn bộ balo trước khi lên đỉnh, bởi điểm rẽ sang hướng này gần đỉnh, thuận tiện cho việc di chuyển xuống Sin Suối Hồ. Dọc đường, đặc biệt tại “sống lưng khủng long”, xuất hiện những trạm bán nước của trẻ em và người già người Mông, tạo cảm giác gần gũi và ấm áp.
Trên đường trekking, nếu chọn lối xuống hướng Lai Châu, du khách cần mang theo toàn bộ balo trước khi lên đỉnh, bởi điểm rẽ sang hướng này gần đỉnh, thuận tiện cho việc di chuyển xuống Sin Suối Hồ. Dọc đường, đặc biệt tại “sống lưng khủng long”, xuất hiện những trạm bán nước của trẻ em và người già người Mông, tạo cảm giác gần gũi và ấm áp.
Tên núi Muối bắt nguồn từ việc ngày xưa người dân rải muối cho dê ăn, khiến đàn dê quanh quẩn trên đồi. Lán núi Muối là một trong những lán đẹp nhất, nằm giữa thung lũng với hồ nước nhỏ phản chiếu mây trời, xích đu, ghế gỗ check-in và đỉnh chóp để chụp ảnh. Dịch vụ lán bao gồm tắm nước nóng (50.000 đồng/lượt), bán bia, nước ngọt và sức chứa có thể lên đến 100 người cùng lúc. Một điểm thú vị là nếu may mắn, du khách sẽ gặp một vài chú chó chân núi theo chân suốt hành trình, vừa làm bạn đồng hành vừa hướng dẫn đường.
Tên núi Muối bắt nguồn từ việc ngày xưa người dân rải muối cho dê ăn, khiến đàn dê quanh quẩn trên đồi. Lán núi Muối là một trong những lán đẹp nhất, nằm giữa thung lũng với hồ nước nhỏ phản chiếu mây trời, xích đu, ghế gỗ check-in và đỉnh chóp để chụp ảnh. Dịch vụ lán bao gồm tắm nước nóng (50.000 đồng/lượt), bán bia, nước ngọt và sức chứa có thể lên đến 100 người cùng lúc. Một điểm thú vị là nếu may mắn, du khách sẽ gặp một vài chú chó chân núi theo chân suốt hành trình, vừa làm bạn đồng hành vừa hướng dẫn đường.
Khi trekking Ky Quan San, du khách cần chuẩn bị đồ trekking nhẹ, giày bám tốt, áo mưa, nước và thức ăn dự phòng. Nếu chưa quen đường rừng, nên thuê porter hoặc đi theo nhóm để đảm bảo an toàn. Thời tiết Tây Bắc thay đổi nhanh, vì vậy kiểm tra dự báo trước khi xuất phát là cần thiết. Đồng thời, cần tôn trọng người dân địa phương và giữ gìn môi trường, không xả rác bừa bãi.
Khi trekking Ky Quan San, du khách cần chuẩn bị đồ trekking nhẹ, giày bám tốt, áo mưa, nước và thức ăn dự phòng. Nếu chưa quen đường rừng, nên thuê porter hoặc đi theo nhóm để đảm bảo an toàn. Thời tiết Tây Bắc thay đổi nhanh, vì vậy kiểm tra dự báo trước khi xuất phát là cần thiết. Đồng thời, cần tôn trọng người dân địa phương và giữ gìn môi trường, không xả rác bừa bãi.
Vân Giang/ Ảnh Chuyên đi trekk
#Chinh phục đỉnh Ky Quan San #Hành trình trekking Tây Bắc #Vẻ đẹp hoang sơ núi rừng #Cung đường thử thách và khám phá #Lán nghỉ và trải nghiệm núi cao #Chinh phục đỉnh núi cao nhất Việt Nam

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT