Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Rũ bỏ hình tượng ngọt ngào, ‘tiên nữ mukbang’ quyến rũ trong bộ ảnh Noel

Cộng đồng trẻ

Rũ bỏ hình tượng ngọt ngào, ‘tiên nữ mukbang’ quyến rũ trong bộ ảnh Noel

Tạm rời xa hình ảnh 'tiên nữ' ngọt ngào trong các video ăn uống, Quỳnh Trương khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi tung bộ ảnh Giáng sinh quyến rũ và đầy quyền lực.

Trầm Phương
Quỳnh Trương vốn nổi danh với biệt danh "tiên nữ mukbang" nhờ gương mặt thanh tú, nụ cười tỏa nắng và phong cách nhẹ nhàng, trong trẻo. Tuy nhiên, trong bộ ảnh chào đón mùa lễ hội năm nay, cô nàng sinh năm 2002 đã thực hiện một cú "lột xác" ngoạn mục. (Ảnh: IGNV)
Quỳnh Trương vốn nổi danh với biệt danh "tiên nữ mukbang" nhờ gương mặt thanh tú, nụ cười tỏa nắng và phong cách nhẹ nhàng, trong trẻo. Tuy nhiên, trong bộ ảnh chào đón mùa lễ hội năm nay, cô nàng sinh năm 2002 đã thực hiện một cú "lột xác" ngoạn mục. (Ảnh: IGNV)
Rũ bỏ những bộ cánh kín đáo hay phong cách kẹo ngọt thường thấy, Quỳnh Trương xuất hiện trong thiết kế đầm quây đỏ rực rỡ, tôn vinh trọn vẹn bờ vai trần thon thả và làn da trắng sứ không tì vết. (Ảnh: IGNV)
Rũ bỏ những bộ cánh kín đáo hay phong cách kẹo ngọt thường thấy, Quỳnh Trương xuất hiện trong thiết kế đầm quây đỏ rực rỡ, tôn vinh trọn vẹn bờ vai trần thon thả và làn da trắng sứ không tì vết. (Ảnh: IGNV)
Sắc đỏ nồng cháy của trang phục không chỉ phù hợp với không khí Giáng sinh mà còn khéo léo khẳng định vẻ trưởng thành, mặn mà của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Sắc đỏ nồng cháy của trang phục không chỉ phù hợp với không khí Giáng sinh mà còn khéo léo khẳng định vẻ trưởng thành, mặn mà của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Đôi môi đỏ mọng cùng tông với trang phục, kết hợp với đôi mắt được nhấn nhá sắc sảo, tạo nên vẻ ngoài quyền lực như một quý tiểu thư trẻ tuổi. (Ảnh: IGNV)
Đôi môi đỏ mọng cùng tông với trang phục, kết hợp với đôi mắt được nhấn nhá sắc sảo, tạo nên vẻ ngoài quyền lực như một quý tiểu thư trẻ tuổi. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của bộ outfit chính là bộ trang sức đá quý bản lớn màu vàng, giúp tổng thể trở nên cực kỳ sang trọng và bắt mắt dưới ánh đèn studio. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của bộ outfit chính là bộ trang sức đá quý bản lớn màu vàng, giúp tổng thể trở nên cực kỳ sang trọng và bắt mắt dưới ánh đèn studio. (Ảnh: IGNV)
Trong nhiều khung hình chụp nghiêng, Quỳnh Trương khoe trọn sống mũi cao và đường xương quai hàm thanh tú, chứng minh nhan sắc "không góc chết". (Ảnh: IGNV)
Trong nhiều khung hình chụp nghiêng, Quỳnh Trương khoe trọn sống mũi cao và đường xương quai hàm thanh tú, chứng minh nhan sắc "không góc chết". (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh cây thông Noel được trang trí cầu kỳ và những hộp quà thắt nơ Dior sang trọng, thần thái của Quỳnh Trương mới chính là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh cây thông Noel được trang trí cầu kỳ và những hộp quà thắt nơ Dior sang trọng, thần thái của Quỳnh Trương mới chính là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn. (Ảnh: IGNV)
Việc thay đổi phong cách từ nhẹ nhàng sang quyến rũ không chỉ cho thấy sự đa dạng trong hình ảnh của cô mà còn nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. Nhiều người nhận xét rằng, dù ở phong cách nào, "tiên nữ mukbang" vẫn giữ được nét cuốn hút riêng biệt, vừa kiêu kỳ lại vừa gần gũi. (Ảnh: IGNV)
Việc thay đổi phong cách từ nhẹ nhàng sang quyến rũ không chỉ cho thấy sự đa dạng trong hình ảnh của cô mà còn nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. Nhiều người nhận xét rằng, dù ở phong cách nào, "tiên nữ mukbang" vẫn giữ được nét cuốn hút riêng biệt, vừa kiêu kỳ lại vừa gần gũi. (Ảnh: IGNV)
Quỳnh Trương nổi lên nhờ những video ăn uống ngắn trên Tiktok. Khác với nhiều mukbanger thường ăn mặc thoải mái hoặc có phần "ồn ào", video của Quỳnh Trương ghi điểm nhờ sự sạch sẽ, lịch sự và biểu cảm ăn uống cực kỳ ngon miệng nhưng vẫn giữ được nét thanh tú. (Ảnh: IGNV)
Quỳnh Trương nổi lên nhờ những video ăn uống ngắn trên Tiktok. Khác với nhiều mukbanger thường ăn mặc thoải mái hoặc có phần "ồn ào", video của Quỳnh Trương ghi điểm nhờ sự sạch sẽ, lịch sự và biểu cảm ăn uống cực kỳ ngon miệng nhưng vẫn giữ được nét thanh tú. (Ảnh: IGNV)
Cô sở hữu gương mặt búp bê, đôi mắt to tròn và làn da trắng không tì vết. Nhiều khán giả còn đùa rằng họ vào xem video không phải để xem đồ ăn mà là để... "ngắm tiên nữ". (Ảnh: IGNV)
Cô sở hữu gương mặt búp bê, đôi mắt to tròn và làn da trắng không tì vết. Nhiều khán giả còn đùa rằng họ vào xem video không phải để xem đồ ăn mà là để... "ngắm tiên nữ". (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Quỳnh Trương #mukbang #Noel #quyến rũ #ảnh đẹp #ảnh noel

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT