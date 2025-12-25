Hà Nội

Fan girl Peyz “nhận vợ” hậu fanmeeting T1 gây sốt

Số hóa

Fan girl Peyz “nhận vợ” hậu fanmeeting T1 gây sốt

Fanmeeting T1 đã khép lại, nhưng màn “nhận vợ” của fan girl Peyz hậu sự kiện vẫn khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả.

Thiên Trang (TH)
Sự kiện fanmeeting T1 tại Việt Nam đã chính thức kết thúc, để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ với cộng đồng người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại.
Không khí buổi giao lưu luôn sôi động khi fan được gặp gỡ đầy đủ các tuyển thủ, chụp ảnh và tham gia nhiều hoạt động tương tác thú vị.
Trong số đó, các fan girl đã tạo nên không ít điểm nhấn, góp phần làm fanmeeting trở nên náo nhiệt và giàu cảm xúc.
Nổi bật sau sự kiện là hot streamer Linh Chi với màn thể hiện tình cảm dành cho tuyển thủ Peyz theo cách vô cùng dí dỏm.
Ngay khi fanmeeting khép lại, Linh Chi đăng tải hình ảnh kèm caption tự nhận là “vợ em Peyz”, nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội.
Phong cách hài hước cùng bộ trang phục nổi bật của cô nàng khiến cộng đồng không khỏi bật cười thích thú.
Nhiều người dễ dàng nhận ra Linh Chi là fan cứng của T1 và Peyz khi thường xuyên theo dõi lịch thi đấu và chia sẻ khoảnh khắc cổ vũ.
Bên dưới bài đăng, loạt bình luận vui vẻ và tích cực xuất hiện dày đặc, tạo nên dư âm rộn ràng kéo dài sau fanmeeting T1.
Thiên Trang (TH)
#Fan meeting #T1 #Peyz #Linh Chi #Fan girl

