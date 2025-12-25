Hà Nội

Đôi chân dị thường của loài thỏ chạy nhanh nhất thế giới

Giải mã

Đôi chân dị thường của loài thỏ chạy nhanh nhất thế giới

Thỏ rừng Cape (Lepus capensis) là loài động vật nhanh nhẹn của thảo nguyên châu Phi, ẩn chứa nhiều đặc điểm sinh học kỳ thú khiến giới khoa học chú ý.

T.B (tổng hợp)
Phân bố rất rộng vượt ngoài châu Phi. Thỏ rừng Cape không chỉ sống ở châu Phi mà còn xuất hiện tại Trung Đông và một phần Trung Á, thích nghi với nhiều kiểu khí hậu khô hạn khác nhau. Ảnh: Pinterest.
Không đào hang như nhiều loài thỏ khác. Khác với thỏ nhà hay thỏ châu Âu, thỏ rừng Cape thường ẩn mình trong các hốc cỏ hoặc chỗ lõm tự nhiên trên mặt đất để tránh kẻ săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Đôi chân sau đặc biệt phát triển. Chân sau dài và khỏe giúp thỏ rừng Cape đạt tốc độ lên tới hơn 60 km/h, là lợi thế sống còn trên những vùng đồng bằng trống trải. Ảnh: Pinterest.
Hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Loài này có tập tính sống về đêm để tránh nhiệt độ cao và giảm nguy cơ bị thú săn mồi phát hiện vào ban ngày. Ảnh: Pinterest.
Thính giác và thị giác cực kỳ nhạy bén. Đôi tai dài giúp thu nhận âm thanh từ khoảng cách xa, trong khi mắt đặt lệch hai bên đầu cho phép quan sát gần như toàn cảnh. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn thích nghi với môi trường khô hạn. Thỏ rừng Cape ăn cỏ, lá cây, rễ và đôi khi cả vỏ cây, đồng thời có khả năng hấp thụ nước tối đa từ thực vật. Ảnh: Pinterest.
Khả năng sinh sản tương đối cao. Con cái có thể sinh sản nhiều lứa trong năm, mỗi lứa từ 1–4 con, giúp quần thể duy trì ổn định dù tỷ lệ bị săn lớn. Ảnh: Pinterest.
Đóng vai trò sinh thái quan trọng. Thỏ rừng Cape là mắt xích quan trọng trong chuỗi thức ăn, vừa kiểm soát thảm thực vật vừa là nguồn mồi cho nhiều loài ăn thịt. Ảnh: Pinterest.
