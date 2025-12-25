Hà Nội

Mai anh đào nở sớm, Đà Lạt gọi mời du khách săn hoa cuối năm

Du lịch

Mai anh đào nở sớm, Đà Lạt gọi mời du khách săn hoa cuối năm

Cuối tháng 12, mai anh đào tại Đà Lạt nở lác đác ở đồi chè Cầu Đất và vài tuyến đường trung tâm, báo hiệu mùa xuân đến sớm, thu hút du khách yêu thiên nhiên.

Vân Giang/ Ảnh Quangg
Khi những đợt không khí lạnh liên tiếp tràn về cao nguyên, Đà Lạt bất ngờ đón tín hiệu mùa xuân sớm hơn thường lệ. Những ngày cuối tháng 12, mai anh đào đã bắt đầu hé nở lác đác tại đồi chè Cầu Đất và một số tuyến đường gần trung tâm, mang đến sắc hồng mong manh giữa tiết trời se lạnh, khiến phố núi thêm phần lãng mạn.
Tại khu vực Cầu Đất – nơi có độ cao và nền nhiệt thấp hơn trung tâm thành phố – những cây mai anh đào đầu mùa đã bung những chùm hoa đầu tiên.
Dưới làn sương sớm và giữa biển chè xanh mướt, sắc hoa phớt hồng hiện lên nhẹ nhàng, tạo nên khung cảnh yên bình, rất đặc trưng của Đà Lạt mỗi độ xuân về.
Khác với nhiều loài hoa nở đồng loạt, mai anh đào ở Đà Lạt thường bung hoa theo từng đợt. Có cây nở sớm, có cây còn đang chờ đủ lạnh để khoe sắc. Chính sự “đến hẹn không cùng lúc” ấy khiến mùa hoa kéo dài, đem lại cho du khách nhiều thời điểm khác nhau để thưởng ngoạn.
Theo quy luật tự nhiên, mai anh đào chỉ bung nở khi nền nhiệt giảm sâu và duy trì ổn định. Tuy nhiên, cánh hoa mỏng, nhẹ nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn hoặc gió mạnh. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, mỗi đợt hoa có thể giữ sắc từ một tuần đến hơn mười ngày, trước khi rụng dần theo gió.
Thông thường, mùa mai anh đào ở Đà Lạt bắt đầu từ cuối tháng 1 và kéo dài đến hết tháng 3, rực rỡ nhất vào khoảng giữa tháng 2 – trùng với thời điểm mùa xuân và dịp Tết Nguyên đán.
Tuy vậy, vào những năm thời tiết lạnh và khô kéo dài, hoa có thể nở sớm từ cuối tháng 12, mang đến cảm giác xuân về trước ngõ.
Mai anh đào được xem là loài hoa mang dấu ấn riêng của Đà Lạt. Hoa có năm cánh, dáng giống mai, nhưng thân cây lại gợi nhớ đến đào và mận.
Loài cây này chỉ sinh trưởng tốt ở những vùng có độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển, vì vậy rất phù hợp với khí hậu mát lạnh quanh năm của thành phố sương mù.
Khi bước vào chính vụ, sắc hồng dịu dàng của mai anh đào phủ kín nhiều cung đường, từ hồ Xuân Hương, hồ Tuyền Lâm đến dốc Đa Quý, đèo Prenn, tạo nên những khung cảnh mùa xuân đặc trưng, trở thành “đặc sản thị giác” níu chân du khách mỗi dịp đầu năm.
Để có những trải nghiệm trọn vẹn, du khách nên thường xuyên cập nhật tình hình hoa nở từ các kênh thông tin du lịch địa phương.
Thời điểm lý tưởng để ngắm hoa và chụp ảnh là buổi sáng sớm, khoảng từ 6–9 giờ, khi ánh nắng còn dịu nhẹ, sương chưa tan hết, giúp sắc hoa trở nên mềm mại và trong trẻo hơn. Trang phục sáng màu, đơn giản sẽ giúp nổi bật giữa không gian ngập tràn sắc hồng phớt của mai anh đào Đà Lạt.
Vân Giang/ Ảnh Quangg
