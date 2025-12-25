Nhà bê tông thô mộc kết nối ánh sáng và thông gió

X House tựa như một chốn nghỉ dưỡng kiến trúc, mang đến khoảnh khắc tạm dừng nhịp sống đô thị thông qua ánh sáng, không gian và sự tiết chế vật liệu.
Một con báo đã đột nhập vào một tòa nhà dân cư ở Bhayander, tấn công 6 người bị thương.
Việc phát hiện đồng tiền khắc hình ảnh vị Hoàng đế Kushan tại địa điểm khảo cổ Dalverzin Tepe ở Uzbekistan đã được công bố.
Chip AI H200 của Nvidia được phép quay lại Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh phản ứng dè dặt vì lo ngại đây là “viên đạn bọc đường” với ngành chip nội địa.
Vừa là cây cảnh quen thuộc vừa gắn với y học dân gian, cây thuốc bỏng (Kalanchoe blossfeldiana) ẩn chứa nhiều đặc điểm sinh học và văn hóa đáng chú ý.
Gân bò giàu collagen, giúp bảo vệ xương khớp, tăng cường cơ bắp, cải thiện tiêu hóa và sức khỏe tim mạch, thích hợp bổ sung hàng ngày.
Hoa hậu Hàn Quốc 2006 Honey Lee từng hẹn hò diễn viên Yoon Kye Sang trước khi kết hôn với Jang Mossi.
Cuối tháng 12, mai anh đào tại Đà Lạt nở lác đác ở đồi chè Cầu Đất và vài tuyến đường trung tâm, báo hiệu mùa xuân đến sớm, thu hút du khách yêu thiên nhiên.
Mẫu xe bán tải địa hình cỡ trung mang phong cách quân đội mới của Jeep Gladiator Shadow Ops sở hữu một tính năng mà không một chiếc xe nào khác có được.
Chinh phục Ky Quan San đỉnh núi 3.046 m Tây Bắc, vượt sống lưng khủng long, rừng rêu ma mị và biển mây tuyệt đẹp, khiến du khách say mê.
Thỏ rừng Cape (Lepus capensis) là loài động vật nhanh nhẹn của thảo nguyên châu Phi, ẩn chứa nhiều đặc điểm sinh học kỳ thú khiến giới khoa học chú ý.
Khi kiểm tra, nghiên cứu hàng trăm mảnh gốm thuộc văn hóa Halaf, các chuyên gia phát hiện người dân thời tiền sử đã hình thành tư duy toán học từ rất sớm.
Tạm rời xa hình ảnh 'tiên nữ' ngọt ngào trong các video ăn uống, Quỳnh Trương khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi tung bộ ảnh Giáng sinh quyến rũ và đầy quyền lực.
Honey Lee không chỉ được biết đến với danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc 2006 mà còn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc.
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/12, Cự Giải gặp được may mắn sẽ thăng hoa cả tình và tiền. Bảo Bình nên lượng sức, không tham gia vào dự án quá khó.
Phiên bản mới của mẫu SUV chạy xăng nhanh nhất nước Mỹ hiện đã có thể đặt hàng với 8 màu sắc nổi bật, để tôn lên vẻ đẹp của Dodge Durango SRT Hellcat 2026.
Đốt cháy không khí mùa lễ hội, hot girl Bảo Khuyên Susan vừa khiến fan 'dậy sóng' bằng bộ ảnh Noel khoe trọn đường cong nuột nà và nhan sắc thăng hạng.
Giáng sinh năm nay, nhiều nghệ sĩ hào hứng tự tay trang hoàng tổ ấm theo phong cách riêng, từ cầu kỳ, hoành tráng đến tối giản.
Trước thềm hôn lễ, Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc gây chú ý khi hé lộ thêm loạt ảnh cưới mới, ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.
Ít nhất mười quả bom lượn FAB UMPK đã tấn công Nhà máy Chế tạo Dụng cụ ở Izyum, tỉnh Kharkov; Nga đang tích lũy UAV cho cuộc tổng tấn công.
Sở hữu gương mặt 'búng ra sữa' cùng thần thái ngọt ngào, ít ai ngờ rằng cô gái trong bộ ảnh công chúa này lại là một nữ phi công với bản lĩnh làm chủ bầu trời.
Đỉnh Fansipan sáng 25/12 đẹp lung linh trong lớp băng giá, khiến du khách thích thú chụp hình, cảm nhận không khí lạnh giá đặc trưng của vùng núi cao.