Sự nghiệp của Hoa hậu Hàn Quốc 2006 Honey Lee trước ồn ào bị truy tố

Giải trí

Honey Lee không chỉ được biết đến với danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc 2006 mà còn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Tiền Phong, tờ Chosun đưa tin Sở cảnh sát Gangnam (Seoul, Hàn Quốc) đã chuyển hồ sơ của Hoa hậu Honey Lee và chồng cô - ông Jang Mossi cùng công ty Hope Project lên Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul. Vợ chồng Honey Lee bị truy tố không giam giữ với cáo buộc vi phạm Luật phát triển ngành Văn hóa đại chúng và Nghệ thuật. Ảnh: Tiền Phong.
Theo cáo buộc, công ty Hope Project đã hoạt động trong thời gian dài mà không đăng ký kinh doanh dịch vụ kế hoạch nghệ thuật văn hóa đại chúng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo Luật phát triển ngành Văn hóa Nghệ thuật Hàn Quốc, các đơn vị tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật phải đăng ký với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua cơ quan hành chính có thẩm quyền tại địa điểm kinh doanh của họ. Ảnh: Vietnamnet.
Honey Lee thành lập Công ty Hope Project vào tháng 10/2015. Cô giữ chức CEO và giám đốc nội bộ của công ty cho đến tháng 1/2023. Sau đó, chồng Honey Lee giữ chức CEO, nữ diễn viên là giám đốc nội bộ. Ảnh: Vietnamnet.
Vào tháng 2/2025, theo Vietnamnet, tờ Hankyung đưa tin Công ty quản lý TEAMHOPE phủ nhận cáo buộc Honey Lee trốn thuế 6 tỷ won (khoảng 100 tỷ đồng), khẳng định đây là khoản thuế bổ sung do khác biệt quan điểm giữa cơ quan thuế và đơn vị tư vấn thuế. "Honey Lee luôn tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo sự tư vấn của các chuyên gia”, đại diện TEAMHOPE khẳng định. Ảnh: Vietnamnet.
Honey Lee sinh năm 1983, sở hữu nhan sắc gợi cảm, trẻ trung. Năm 2006, cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc. Ảnh: Znews.
Honey Lee đoạt Á hậu 3 Miss Universe 2007. Theo Znews, năm 2007, cô được vinh danh Miss Grand Slam - Hoa hậu của mọi hoa hậu - do Global Beauties công bố. Ảnh: Dân Việt.
Sau khi miệt mài thi nhan sắc, Honey Lee lấn sân đóng phim. Người đẹp góp mặt trong các phim: Hương vị tình yêu – Pasta, Nông dân hiện đại – Modern farmer, Tazza: The hidden card, Nghề siêu khó – Extreme job, Nữ thanh tra tài ba – One the woman, Hoa nở về đêm - Knight flower. Ảnh: Harper’s Bazaar Việt Nam
Theo Dân Việt, Honey Lee đoạt giải Thị hậu (Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - phim truyền hình) của Giải thưởng nghệ thuật Baeksang 2024. Ảnh: Tiền Phong.
Người đẹp từng tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul, được học bổng học trường Đại học New York. Ảnh: Dân Việt.
