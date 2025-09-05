Hà Nội

Elon Musk hút nhân tài từ Meta nhờ bí quyết ít ai ngờ

Số hóa

Elon Musk hút nhân tài từ Meta nhờ bí quyết ít ai ngờ

Không cần mức lương thưởng "điên rồ", xAI của Elon Musk vẫn lôi kéo loạt chuyên gia AI hàng đầu rời Meta để gia nhập đội ngũ nhỏ nhưng đầy tốc độ.

Thiên Trang (th)
Startup AI xAI của Elon Musk đã thu hút ít nhất 14 nhân sự từ Meta chỉ trong năm nay.
Trong đó có Xinlei Chen, chuyên gia AI đa phương thức, và nhiều kỹ sư chủ chốt khác.
Điều gây chú ý là xAI không dùng các gói lương thưởng khổng lồ để chiêu mộ nhân tài.
Elon Musk khẳng định xAI đánh giá theo thành tích, ai làm tốt sẽ có thu nhập tăng vọt.
Sự linh hoạt và tốc độ triển khai cũng khiến nhiều chuyên gia AI chọn xAI thay vì Meta.
Chỉ trong hai năm, xAI đã tung ra hơn 10 công cụ mới, từ chatbot đến trình tạo hình ảnh.
Trong khi đó, Meta phải chi mạnh để lập "biệt đội siêu trí tuệ" nhằm bù đắp nhân sự mất đi.
Cuộc đua giành nhân tài AI tại Silicon Valley đang nóng hơn bao giờ hết với nhiều “ông lớn” tham chiến.
