Tìm thấy xác tàu ngầm Pháp mất tích trong Thế chiến 2 ngoài khơi Tây Ban Nha

Kho tri thức

Các chuyên gia đã tìm thấy Le Tonnant - xác tàu ngầm Pháp mất tích trong Chiến tranh thế giới 2 ngoài khơi Cadiz, Tây Ban Nha.

Tâm Anh (theo Thespanisheye)
Một bí ẩn lớn "đánh đố" các chuyên gia, nhà khoa học đã được giải mã sau hơn 8 thập kỷ. Dưới đáy biển ngoài khơi Cadiz, Tây Ban Nha, họ đã tìm thấy tàu ngầm Le Tonnant của Pháp. Ảnh: thespanisheye.com.
Phát hiện này được thực hiện bởi một nhóm các nhà nghiên cứu và thợ lặn đến từ Đại học Tây Brittany (Brest) và Đại học Cadiz, làm việc trong khuôn khổ dự án SeaEU của châu Âu. Ảnh: Wikipedia.
Tàu ngầm Le Tonnant liên quan đến Trận Casablanca - cuộc đụng độ hải quân diễn ra tháng 11/1942 ngoài khơi Morocco, giữa hải quân Pháp thuộc chính quyền Vichy và hải quân Mỹ, trong khuôn khổ Chiến dịch Torch - chiến dịch đổ bộ của quân Đồng minh vào Bắc Phi. Ảnh: laststandonzombieisland.com.
Khi đó, Pháp trên danh nghĩa ở trạng thái trung lập sau Hiệp định đình chiến năm 1940 với Đức Quốc xã. Sau khi bị hư hại nặng trong một cuộc tấn công bất ngờ của hải quân Mỹ, tàu ngầm Le Tonnant buộc phải lặn khẩn cấp. Ảnh: laststandonzombieisland.com.
Trong tình hình ấy, 30 trong tổng số 72 thủy thủ ở lại trên tàu ngầm Le Tonnant và nhiều khoang chứa nước đã bị phá hỏng. Ảnh: Ubo/lavozdigital.es.
Các thủy thủ trên tàu ngầm Le Tonnant cố gắng phản công rồi tìm cách rút về Toulon nhưng không thể tiếp tục hành trình do bị hư hại quá nghiêm trọng. Ảnh: blog.padi.com.
Cuối cùng, thuyền trưởng đã ra lệnh tự đánh chìm tàu ngầm Le Tonnant ngoài khơi thành phố Cadix, Tây Ban Nha, vào ngày 15/11/1942. Vị trí của con tàu vẫn là một ẩn số cho tới khi được phát hiện gần đây. Ảnh: blog.padi.com.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
