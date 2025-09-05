Hà Nội

Tin lời AI trấn an, người đàn ông phát hiện ung thư muộn

Số hóa

Tin lời AI trấn an, người đàn ông phát hiện ung thư muộn

Một người đàn ông Ireland tin ChatGPT rằng nguy cơ ung thư “rất thấp” và trì hoãn khám bệnh. Đến khi đi viện, anh được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối.

Warren Tierney, 37 tuổi, sống tại Killarney, Ireland, ban đầu chỉ bị đau họng và khó nuốt.
Warren Tierney, 37 tuổi, sống tại Killarney, Ireland, ban đầu chỉ bị đau họng và khó nuốt.
Anh tìm đến ChatGPT để hỏi về triệu chứng thay vì đi khám bác sĩ.
Anh tìm đến ChatGPT để hỏi về triệu chứng thay vì đi khám bác sĩ.
AI trấn an rằng khả năng mắc ung thư của anh “rất thấp” và thậm chí còn đùa cợt.
AI trấn an rằng khả năng mắc ung thư của anh “rất thấp” và thậm chí còn đùa cợt.
Vì tin tưởng, Tierney trì hoãn điều trị trong nhiều tháng quan trọng.
Vì tin tưởng, Tierney trì hoãn điều trị trong nhiều tháng quan trọng.
Khi tới bệnh viện, anh được chẩn đoán ung thư thực quản giai đoạn bốn.
Khi tới bệnh viện, anh được chẩn đoán ung thư thực quản giai đoạn bốn.
Tierney thừa nhận hối hận vì đã để chatbot thay thế tư vấn y tế.
Tierney thừa nhận hối hận vì đã để chatbot thay thế tư vấn y tế.
OpenAI khẳng định hệ thống không thể dùng để chẩn đoán bệnh.
OpenAI khẳng định hệ thống không thể dùng để chẩn đoán bệnh.
Người đàn ông cho biết anh chỉ mong còn thời gian để nhìn con khôn lớn.
Người đàn ông cho biết anh chỉ mong còn thời gian để nhìn con khôn lớn.
Thiên Trang (TH)
