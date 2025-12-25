Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bí ẩn cây thuốc bỏng hoa đẹp phổ biến khắp Việt Nam

Giải mã

Bí ẩn cây thuốc bỏng hoa đẹp phổ biến khắp Việt Nam

Vừa là cây cảnh quen thuộc vừa gắn với y học dân gian, cây thuốc bỏng (Kalanchoe blossfeldiana) ẩn chứa nhiều đặc điểm sinh học và văn hóa đáng chú ý.

T.B (tổng hợp)
Có nguồn gốc từ đảo Madagascar. Cây thuốc bỏng có xuất xứ từ vùng khí hậu khô nóng của Madagascar. Chúng có khả năng chịu hạn rất tốt. Ảnh: Pinterest.
Có nguồn gốc từ đảo Madagascar. Cây thuốc bỏng có xuất xứ từ vùng khí hậu khô nóng của Madagascar. Chúng có khả năng chịu hạn rất tốt. Ảnh: Pinterest.
Lá mọng nước giúp trữ nước dài ngày. Nhờ cấu trúc lá dày và mọng, cây có thể tích trữ nước trong thời gian dài, thích nghi hoàn hảo với môi trường khô hạn. Ảnh: Pinterest.
Lá mọng nước giúp trữ nước dài ngày. Nhờ cấu trúc lá dày và mọng, cây có thể tích trữ nước trong thời gian dài, thích nghi hoàn hảo với môi trường khô hạn. Ảnh: Pinterest.
Được dùng phổ biến trong y học dân gian. Lá thuốc bỏng thường được giã nát để đắp ngoài da trong các trường hợp bỏng nhẹ, mụn nhọt hoặc vết côn trùng đốt. Ảnh: Pinterest.
Được dùng phổ biến trong y học dân gian. Lá thuốc bỏng thường được giã nát để đắp ngoài da trong các trường hợp bỏng nhẹ, mụn nhọt hoặc vết côn trùng đốt. Ảnh: Pinterest.
Hoa nở rực rỡ quanh năm nếu đủ sáng. Không chỉ là cây thuốc, Kalanchoe blossfeldiana còn được ưa chuộng làm cây cảnh nhờ hoa nhỏ, bền màu và nở kéo dài. Ảnh: Pinterest.
Hoa nở rực rỡ quanh năm nếu đủ sáng. Không chỉ là cây thuốc, Kalanchoe blossfeldiana còn được ưa chuộng làm cây cảnh nhờ hoa nhỏ, bền màu và nở kéo dài. Ảnh: Pinterest.
Có nhiều màu hoa khác nhau. Từ đỏ, hồng, cam đến vàng và trắng, sự đa dạng màu sắc giúp cây thuốc bỏng trở thành lựa chọn trang trí phổ biến. Ảnh: Pinterest.
Có nhiều màu hoa khác nhau. Từ đỏ, hồng, cam đến vàng và trắng, sự đa dạng màu sắc giúp cây thuốc bỏng trở thành lựa chọn trang trí phổ biến. Ảnh: Pinterest.
Dễ nhân giống từ lá hoặc cành. Chỉ cần một lá khỏe cắm xuống đất ẩm, cây thuốc bỏng đã có thể ra rễ và phát triển thành cây mới. Ảnh: Pinterest.
Dễ nhân giống từ lá hoặc cành. Chỉ cần một lá khỏe cắm xuống đất ẩm, cây thuốc bỏng đã có thể ra rễ và phát triển thành cây mới. Ảnh: Pinterest.
Vừa có ích vừa cần dùng thận trọng. Một số hợp chất trong cây có thể gây kích ứng nếu dùng sai cách, vì vậy thuốc bỏng chỉ nên dùng ngoài da và theo kinh nghiệm truyền thống. Ảnh: Pinterest.
Vừa có ích vừa cần dùng thận trọng. Một số hợp chất trong cây có thể gây kích ứng nếu dùng sai cách, vì vậy thuốc bỏng chỉ nên dùng ngoài da và theo kinh nghiệm truyền thống. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Đặc điểm sinh học cây thuốc bỏng #Ứng dụng y học dân gian #Khả năng chịu hạn của cây #Hoa nở quanh năm và đa dạng màu sắc #Cách nhân giống cây thuốc bỏng #Vai trò cây cảnh trang trí

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT