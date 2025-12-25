Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/12: Cự Giải đón vận may, tình tiền như ý

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/12: Cự Giải đón vận may, tình tiền như ý

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/12, Cự Giải gặp được may mắn sẽ thăng hoa cả tình và tiền. Bảo Bình nên lượng sức, không tham gia vào dự án quá khó.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương phần lớn là đi hỗ trợ người khác làm việc trước, việc của mình không lo nổi. Sự nghiệp bình bình, nơi làm việc cứ đúng quy trình là được, nghe sắp xếp cấp trên việc nào trước việc nào sau, lúc tự quyết định ít, có khi hỗ trợ việc quan trọng hơn trước nên không có thời gian làm nhiệm vụ chính. Tài lộc bình thường, đừng tiêu xài lung tung, có dự án tiết kiệm một chút cũng không ảnh hưởng việc lớn. Tình cảm bình thường, hai bên đều cảm thấy đã bỏ ra nhiều, cảm xúc bất mãn đang tích tụ. Sức khỏe bình thường, giữ thân tâm thư giãn là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu khi bận rộn khó tránh tâm lý đối phó không muốn cố gắng quá. Sự nghiệp hơi yếu, nơi làm việc cơ hội thể hiện nhiều hơn, nhưng rủi ro làm việc cũng không nhỏ, chim đầu đàn dễ bị bắn, lúc nào nên thể hiện là bài toán khó. Tài lộc bình thường, trong đầu tư tài chính tiếp xúc được vài dự án mới nổi, lúc nào đầu tư hay có đầu tư không cần suy nghĩ nhiều. Tình cảm bình thường, bạn bình thường hơi bận không có thời gian tương tác với đối phương, điều này khiến người ta hơi khó chịu. Sức khỏe bình thường, cố gắng tĩnh dưỡng thì tốt.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử làm việc khá có trách nhiệm, không dễ dàng nhận thua thỏa hiệp. Sự nghiệp tốt, trong công việc yên tâm làm tốt dự án là được, việc mình cần lo thì xử lý đẹp, tranh thủ để lại ấn tượng chuyên nghiệp ổn thỏa với cấp trên và khách hàng. Tài lộc khá tốt, trong đầu tư tài chính chọn nhiều dự án nắm chắc mới dễ có lợi nhuận. Tình cảm hơi tốt, nửa kia là người đáng tin, bạn làm việc cũng biết tiến thoái không gây khó dễ cho người ta. Sức khỏe khá tốt, giữ tâm trạng tốt, vận động vừa phải.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải khá giỏi bảo vệ bản thân, không để người ta bắt nạt chèn ép. Sự nghiệp khá tốt, nơi làm việc làm việc có quy tắc riêng, giữ nguyên tắc cũng là cách bảo vệ mình, làm việc không thể tùy tiện thay đổi quy trình, có khả năng thăng chức, tăng lương. Tài lộc khá tốt, cứ theo kế hoạch làm dự án là được, càng cẩn thận càng không tổn thất, một số Cự Giải có cơ hội bật lên, của cải về túi, dễ trở nên sang quý. Tình cảm hơi tốt, hai bên đều là người thấu tình đạt lý, có việc giao tiếp không phí sức. Sức khỏe hơi tốt, bổ sung vitamin vừa phải là được.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử định làm có thể bị kẹt, chuẩn bị trước phương án dự phòng rất quan trọng. Sự nghiệp khá ổn, nơi làm việc làm việc xuất hiện vấn đề dù không thành đại họa nhưng nếu không chuẩn bị đối sách trước thì giải quyết cũng tốn thời gian. Tài lộc bình thường, dự án trong tay dễ đình trệ, sớm tìm người giúp nghĩ cách xử lý thì tốt. Tình cảm bình thường, bạn và đối phương đừng cãi vã vì chuyện nhỏ, không có vấn đề nguyên tắc thì bao dung nhiều hơn. Sức khỏe bình bình, tĩnh dưỡng là được, đừng lung tung.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hôm nay khá tốt, trong cuộc sống và công việc làm việc có chút khó khăn, nhưng cơ bản xử lý sạch sẽ. Sự nghiệp khá tốt, khi gặp khó khăn đẩy dự án có thể cân nhắc đổi hướng làm việc biết đâu thành công, đừng cứng nhắc một đường đi đến cùng. Tài lộc khá ổn, muốn làm dự án phù hợp với mình cần thử sai, ngắn hạn chưa chắc tìm được. Tình cảm khá ổn, thái độ với nửa kia cần dịu dàng hơn, đổi cách đối phương chấp nhận được để bày tỏ là được. Sức khỏe khá tốt, thói quen sinh hoạt không được rối loạn.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình dễ trở nên khó chịu, năng lượng thấp, nghĩ nhiều chuyện vui vẻ thì tốt. Sự nghiệp hơi yếu, nơi làm việc gặp tiểu nhân quấy rầy đừng hoảng loạn, càng sợ chuyện càng bị bắt nạt, cần lấy dũng khí kháng cự ít nhất cũng chủ động tìm giúp đỡ, không có chút phong phạm người lớn thì không được. Tài lộc bình thường, trong đầu tư tài chính giữ lý tính thận trọng chọn dự án đầu tư thì tốt. Tình cảm bình bình, hai bên ở bên nhau đừng chui vào ngõ cụt, bớt nghĩ những việc chưa xảy ra. Sức khỏe hơi yếu, thư giãn nhiều nghỉ ngơi nhiều là được.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay tạm ổn, trong cuộc sống và công việc làm việc cơ bản theo kế hoạch coi như sống khá vững vàng. Sự nghiệp tạm ổn, trong công việc không có chuyện lớn cứ đúng quy trình là tốt, làm việc hơi nhàm chán cần học cách tìm vui trong khổ, nắm chặt cơ hội học hỏi nâng cao bản lĩnh mới quan trọng. Tài lộc tạm ổn, muốn mua gì trước tiên so sánh kỹ tỷ lệ hiệu suất giá cả rồi chọn thì tốt. Tình cảm khá tốt, mối quan hệ thân mật ở bên nhau hài hòa, không xuất hiện chuyện không hay. Sức khỏe khá ổn, cơ bản khỏe mạnh không vấn đề lớn.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay tốt, bạn sẵn lòng giúp người khác dù thực lực mình chưa mạnh cũng cố hết sức. Sự nghiệp khá tốt, nơi làm việc quý nhân tốt bản thân sẵn lòng giúp người, mọi người kéo nhau một cái dự án cũng quay vòng được, đừng xem thường tầm quan trọng của sự hỗ trợ lẫn nhau. Tài lộc hơi tốt, trong đầu tư tài chính cứ đúng quy trình là được, đừng quá keo kiệt, sẽ ảnh hưởng chuyện lợi nhuận, rộng rãi hơn một chút thì tốt. Tình cảm khá tốt, thái độ với đối phương khá dịu dàng, đối phương có việc nhờ mình cơ bản đều xử lý tốt. Sức khỏe khá tốt, trạng thái tổng thể tốt.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay khá tốt, bạn không muốn nghe người khác gợi ý, cảm thấy toàn dạy đời chẳng có ý nghĩa. Sự nghiệp khá tốt, nơi làm việc đôi khi phải cúi đầu với cấp trên khách hàng, ứng phó qua loa thôi không cần quá tức giận, chỉ cần cuối cùng dự án làm tốt là xong. Tài lộc khá tốt, trong đầu tư tài chính có thể cân nhắc đầu tư dự án tương đối an toàn, đừng bốc đồng thử thách độ khó cao. Tình cảm khá tốt, trong mối quan hệ thân mật đừng quá xen vào việc của đối phương, dù sao ai cũng không thích bị người khác quản tới quản lui. Sức khỏe tạm ổn, cơ thể khỏe mạnh ý thức chăm sóc cá nhân khá tốt.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình yên phận làm việc là được, đừng lo chuyện bao đồng rơi vào thị phi. Sự nghiệp bình bình, khi làm việc yên tâm làm tốt dự án trong tay là được, việc thừa ít tham gia kẻo chắc chắn rước phiền phức, không có thực lực đó thì lo cho mình thì tốt. Tài lộc bình thường, đừng đầu tư dự án độ khó cao, hiện tại chưa có khả năng làm tốt. Tình cảm bình thường, nửa kia có hành vi không nghe khuyên, nhưng bạn cũng đừng quản quá kẻo tâm lý phản nghịch nặng thêm. Sức khỏe bình thường, tĩnh dưỡng là được.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay khá yếu, trong cuộc sống và công việc gặp việc khó làm cũng bình thường, không thể lúc nào cũng thuận. Sự nghiệp khá yếu, nơi làm việc làm việc có ý tưởng riêng, nhưng xung quanh không ai ủng hộ thì đẩy tới cũng kẹt, tốt hơn nên xuất phát từ hình thức người khác chấp nhận được để làm việc. Tài lộc khá yếu, cắt giảm chi tiêu không cần thiết tiết kiệm tiền là được. Tình cảm hơi yếu, hai bên dễ vì vài việc mà sinh mâu thuẫn, đề nghị giữ bình tĩnh đừng giận dỗi là được. Sức khỏe khá yếu, vận động phải vừa phải quá mệt cũng không tốt, phản tác dụng thì hỏng.
