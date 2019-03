6 điều đơn giản giúp cuộc sống sẽ thăng hoa hơn mỗi ngày

Khát vọng

Khát vọng được bắt nguồn từ nội tâm, nó giúp chúng ta sống với tâm thái đầy nhiệt huyết, giúp chúng ta làm việc hiệu quả, nhiều sáng tạo. Khi chúng ta làm một việc nào đó với một tâm thái khát vọng cao độ, nhất định sẽ dùng toàn tâm chí vào làm, bất kể khó khăn gì cũng cố gắng hoàn thành nó.

Cho nên, nếu như muốn nâng cuộc sống lên một tầm cao mới, vậy thì cần phải theo đuổi khát vọng của mình. Khát vọng ở đây, không hạn hẹp ở vấn đề vật chất mà còn mở rộng bởi tâm hồn, sống một cuộc sống ý nghĩa. Can đảm tìm hiểu những lĩnh vực mà mình chưa từng tiếp xúc, đôi khi cũng giúp chúng ta có nhiều ý tưởng sáng tạo mới.

Không nên an phận với lối mòn

Đa phần trong số chúng ta thích đi những con đường quen thuộc, làm những công việc được phân chia, hoặc giả đi làm những điều mà người khác thích chúng ta làm. Ta không dám nhảy ra ngoài vỏ bọc quen thuộc của mình. Người sống như vậy cũng là đồng nghĩa với việc tự giới hạn khả năng của mình, không có cách nào đột phá khả năng bản thân.

Ảnh minh họa. Cho nên, làm người đôi khi cần phải dám mạo hiểm vào những lĩnh vực mới mà mình chưa từng tiếp xúc, có như vậy chúng ta mới có được một cuộc sống đầy sáng tạo.



Lắng nghe tiếng nói của bản thân

Trên con đường tiến đến thành công, chúng ta sẽ gặp những người cản đường là điều dễ hiểu. Ở đây có thể họ vì lợi ích bản thân, hoặc giả trốn tránh sự sợ hãi của chính họ. Cho nên họ sẽ nói với chúng ta rằng, giấc mơ của chúng ta sẽ mãi mãi chỉ là giấc mơ, nó không thể thành công.

Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta cần lắng nghe chính tiếng nói khát vọng của con tim mình, kiên trì theo đuổi giấc mơ của bản thân chính là chìa khoá giúp ta thành công mà không bị ảnh hưởng từ người khác.

Thiện lương

Người xưa từng nói: “Làm người chỉ cần có thiện lương, trời cao ắt sẽ có an bài”. Đúng vậy, trên đời này không có người nào tốt đẹp hơn người thiện lương. Một người vĩ đại luôn được bắt đầu bởi hai yếu tố, đó chính là nhiệt tình chia công việc với người khác và quan tâm tới mọi người. Làm người, sống thiện lương khó hơn rất nhiều so với thông minh, khôn lỏi. Bởi thông minh là thiên bẩm còn lương thiện lại là lựa chọn.

Thiện lương là phẩm đức quý giá của con người chúng ta, nó cũng là sức mạnh hoàn hảo mà bẩm sinh mỗi người đều có. Trong bất kể hoàn cảnh khó khăn nào, bạn hãy kiên trì thiện lương, nhân ái. Khi biết yêu thương người khác, ta mới có thể được sống trong vòng tay ấm áp của tình người. Vì mầm lành thiện lương gieo xuống sẽ được gặt quả phúc báo tốt đẹp.

Cuộc sống luôn muôn màu muôn vẻ đối với mỗi người, và có những niềm vui nỗi buồn cũng như thành công hay thất bại riêng. Khi biết nắm bắt cuộc sống, làm được những điều trên, thì bạn cũng như đang dần tiến đến thành công của đời mình.

Đức phật đã dạy: Hạnh phúc hay đau khổ đều do chính bản thân mình quyết định

Trong cuộc sống, có thể có những lúc chúng ta ở vào tình huống “thân bất do kỷ”, tức là chúng ta phải làm những việc mà trong lòng không mong muốn, nhưng ai có thể hạn chế được nội tâm của bạn đây? Trong lòng mình như thế nào chỉ có thể là do mình tự định đoạt mà thôi. Không nên duyên phận với một người nào đó, bỏ lỡ hay làm sai một việc nào đó vốn là sự tình bình thường trong đời, không cần phải quá đau khổ và thẹn thùng như vậy đâu! Khi đã qua đi rồi quay đầu nhìn lại mới thấy những người và sự việc ấy sớm đã tan vào những nếp nhăn của năm tháng rồi.

Cuộc sống càng bình thản thì nội tâm sẽ càng sáng lạn. Đâu cần phải phô trương, nội tâm an bình mới là an bình thực sự. Hạnh phúc chính là sự bình an của thân thể và sự yên tĩnh của tâm hồn. Sự an khang, khỏe đẹp của thân thể chính là niềm hạnh phúc trong thế tục. Sự thanh thản, an hòa trong tâm linh chính là chốn cực lạc.

Thật ra, cuộc sống này là của chúng ta, do chính chúng ta định đoạt nó. Chính bản thân chúng ta chọn lựa, không làm bạn với niềm vui, mà chỉ làm bạn với gánh nặng tinh thần. Chính bản thân ta lựa chọn gắn kết với nỗi buồn mà không can đảm nắm lấy niềm vui.

Hạnh phúc đâu phải điều xa la, đôi khi chỉ cần liếc nhìn mọi thứ xung quanh cũng đủ bất giác để ta hé một nụ cười. Ranh giới giữa niềm vui và nỗi buồn thật ra rất mong manh, tiến lên một bước là niềm vui đón chờ, lùi lại một bước lại là cảm giác đau khổ bao chùm và nhấn chìm.

Hạnh phúc hay đau khổ là do ta lựa chọn, chính vì khó khăn nên bản thân ta mới trở nên quan trọng như thế. Chính vì có quá nhiều thứ chi phối, nên những quyết định mới khó khăn đến như vậy. Và càng trưởng thành, chúng ta lại càng trở thành những con người khác. Dấu vết khắc nghiệt của cuộc đời bắt đầu khiến chúng ta phải khước từ ước mơ, khước từ những mong muốn của bản thân, để ép mình mau lớn.