3 lời đừng nói, 3 việc không nên làm, 3 người chớ vội kết giao

Ba việc không nên làm

1. Can thiệp vào chuyện tình cảm

Có thể nói, can thiệp vào chuyện tình cảm là can thiệp vào cảm xúc, hôn nhân của người khác. Cổ nhân nói: “Không làm mai mối thì tốt đẹp 3 đời”. Nhân duyên do trời định, con người không nên can thiệp, nhất là bằng chuyện mai mối.

Ngày xưa, nam nữ không được tự do giao tiếp nên cần có người giới thiệu, mai mối. Ngày nay, quan hệ nam nữ đã trở nên cởi mở hơn. Không phải là bạn bè thân thiết, không nên giới thiệu làm mai.

2. Việc vượt quá khả năng

Ông cha ta thường nói: “Sức hèn chớ vác nặng, lời nói không trọng lượng chớ khuyên ai”. Kỳ thực khi giúp người cần cân nhắc đến khả năng của mình, không thể tùy hứng hứa hẹn để rồi lại không thực hiện được.

Khi nhiệt tình giúp đỡ tuy nhiên lại khiến sự tình không thành hoặc gây tổn thất thì ngược lại còn bị người khác trách móc, điều này chắc chắn không ai muốn xảy ra.

3. Việc không nguy cấp



Ai đó đã nói: “Giúp nguy cấp chứ không giúp bần cùng”. Khi người thân gặp khó nạn, việc giúp đỡ trong khả năng cho phép là lẽ đương nhiên. Thế nhưng, bất kể là ai thì cũng không thể thay đổi vận mệnh của con người, chỉ có thể giúp trong lúc nguy cấp.

Với những người không chịu phấn đấu bằng đôi chân của chính mình, sự giúp đỡ thường xuyên của người khác sẽ khiến anh ta thêm tính ỷ lại. Có bài học giáo dục rất sâu sắc rằng: “Đấu gạo mang ơn, gánh gạo mang thù”.

Ba lời không nói

1. Những lời bóc mẽ khuyết điểm của người

Làm người, ai ai cũng có khuyết điểm, ai ai cũng khó tránh khỏi đôi lần mắc lỗi. Những lỗi lầm hay khuyết điểm ấy, dẫu lớn nhỏ thế nào, cũng cần được cảm thông và dung thứ.

Bởi vậy, khi nói chuyện cần phải tinh tế, không nên lấy “lòng dạ ngay thẳng” làm cái cớ để không còn giữ mồm giữ miệng. Dù là người thẳng thắn thật thà, cũng không nên bóc trần khuyết điểm của người khác. Trong bất kể trường hợp nào, nói chuyện mà không để tâm đến cảm xúc của đối phương sẽ rất dễ khiến người ta bị dồn vào chân tường mà không có đường lui.

2. Những lời thổi phồng bản thân

Được người khác khen ngợi, đó gọi là danh tiếng; còn tự mình khen ngợi, đó gọi là khoe khoang.

Một người không chút lý trí, lải nhải không thôi, sẽ trở nên tầm thường thiển cận, thiếu hàm dưỡng và cũng không được hoan nghênh.

Dù chúng ta thật sự có tài năng thì cũng không cần phải nói lời khoác lác, người khác tự nhiên sẽ biết được năng lực và ưu điểm của mình.

Vậy nên những lời thổi phồng bản thân, tốt nhất là đừng nên nói.

3. Những lời vô bổ không giá trị

Thay vì nói lời vô ích, chi bằng nói lời chuẩn mực; thay vì nói nhiều mà vô nghĩa, chi bằng nói ít mà trúng vào trọng tâm.

Ba loại người không kết giao

1. Người hờ hững vô tình

Những người hờ hững vô tình, lòng dạ sắt đá, lạnh lùng băng giá – kiểu người như vậy tuyệt đối đừng kết giao!

Những người coi trọng tình thân, quý trọng tình bạn, mới thực sự đáng để kết giao.

2. Người hám lợi

Trong cuộc sống, nếu giao du với loại người này bạn sẽ mãi là đối tượng bị bòn rút, là vật trong túi bị đem ra đổi trao, mua bán.

Đương nhiên họ cũng biết phó xuất, nhưng phó xuất của họ chỉ là quân cờ để nhận được lợi ích lớn hơn, thu lợi nhiều hơn từ người khác. Loại người này đương nhiên không thể kết giao rồi!

3. Người không giữ lời

Khổng Tử nói: “Nhân vi vô tín, bất tri kỳ khả dã”, nghĩa là, người không có chữ tín sẽ chẳng làm chi nên việc.

Chính là nói, con người phải coi trọng lời hứa, nói sao làm vậy, đã mở miệng là phải giữ lời, không thể lúc thì thế này lúc lại thế khác, sẽ khiến đối phương rơi vào tình thế khó xử.

Trong cuộc sống, giao du với người nói mà không giữ lời thật đúng là ác mộng, ôm giữ hy vọng với người không xem trọng lời hứa quả thật là phí hoài thời gian.