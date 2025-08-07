Thiên Phú Thịnh: Một tháng trúng 3 gói xây lắp hàng chục tỷ

Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thiên Phú Thịnh (Đồng Nai) gây chú ý khi liên tiếp trúng 3 gói thầu xây lắp lớn, tổng giá trị hơn 38,5 tỷ đồng, chỉ riêng trong tháng 7/2025.

Tháng 7/2025 đã khép lại với những kết quả đầy ấn tượng trên thị trường đấu thầu xây lắp tại Đồng Nai, khi Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thiên Phú Thịnh (mã định danh vn3603293217) liên tiếp được phê duyệt trúng 3 gói thầu lớn chỉ trong vòng một tháng. Chuỗi thắng thầu này không chỉ khẳng định năng lực cạnh tranh vượt trội của nhà thầu mà còn đặt ra thách thức về khả năng quản trị và phân bổ nguồn lực hiệu quả để triển khai đồng thời các dự án.

Chi tiết các gói thầu "về tay" trong tháng 7/2025

Theo các Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thông tin về việc ký kết hợp đồng, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thiên Phú Thịnh đã được xác nhận trúng và chính thức ký kết thực hiện các gói thầu sau:

Quyết định phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 01 (xây dựng): Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa. Nguồn MSC

Thông tin hợp đồng Gói thầu số 01 (xây dựng): Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa. Nguồn MSC

Gói thầu số 01 (Xây dựng): Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế phường Bửu Hoà, thành phố Biên Hoà. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói này, mặc dù có ghi ngày tháng 6 trên văn bản, nhưng được ký số chính thức vào ngày 02/07/2025. Quan trọng hơn, Ban Quản lý dự án khu vực 01 đã ký hợp đồng số 01/HĐXL/2025 với nhà thầu vào ngày 10/07/2025. Thiên Phú Thịnh là nhà thầu độc lập duy nhất tham gia và trúng thầu với giá 2.591.666.923 đồng. Giá dự toán ban đầu của gói thầu là 2.914.922.185 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày.

Gói thầu số 01 (Xây dựng và mua sắm hàng hoá): Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật Dự án: Xây dựng Trạm y tế phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 24/QĐ-BQLDAKV01 được ban hành vào ngày 16/07/2025. Trong gói này, Thiên Phú Thịnh là đơn vị đứng đầu Liên Danh Tân Hiệp, trúng thầu với giá 4.886.100.449 đồng. Giá dự toán của gói thầu là 5.255.925.718 đồng. Thời gian thực hiện là 180 ngày.

Trong cả ba gói thầu, giá trúng thầu đều thấp hơn đáng kể so với giá dự toán, cho thấy khả năng cạnh tranh về chi phí của nhà thầu.

Một phần Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 24/QĐ-BQLDAKV01 được ban hành vào ngày 16/07/2025. Nguồn MSC

Bài toán quản trị và phân bổ nguồn lực đồng thời

Với khối lượng công việc lớn và đa dạng trong cùng một thời điểm, việc trúng 3 gói thầu liên tiếp đặt Thiên Phú Thịnh vào một thách thức đáng kể về quản lý dự án đa nhiệm và phân bổ nguồn lực hiệu quả.

Bởi mỗi gói thầu xây lắp đều đòi hỏi các vị trí quản lý và kỹ thuật quan trọng như Chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật, cán bộ an toàn lao động, và cán bộ thanh quyết toán. Các hồ sơ đấu thầu cho thấy Thiên Phú Thịnh đã kê khai các nhân sự chủ chốt khác nhau cho từng dự án mà họ đảm nhiệm vai trò độc lập hoặc đứng đầu liên danh:

Một phần Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 29/QĐ-BQLDAKV05 được ban hành vào ngày 28/07/2025. Nguồn MSC

Gói thầu tại Bửu Hoà: Chỉ huy trưởng là ông Nguyễn Ngọc Sang .

. Gói thầu tại Tân Hiệp: Chỉ huy trưởng phần Xây dựng là ông Nguyễn Quốc Danh và phần PCCC là ông Đào Thiên Ân.

Việc có các cá nhân khác nhau đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại các dự án đồng thời cho thấy Thiên Phú Thịnh sở hữu một đội ngũ quản lý có chiều sâu, có khả năng bố trí nhân sự để đồng thời vận hành nhiều công trình. Tuy nhiên, khả năng điều hành và giám sát chất lượng ở tất cả các công trường, đặc biệt với gói Trường Tiểu học Long Phước có quy mô rất lớn và thời gian thực hiện kéo dài, sẽ là một phép thử quan trọng về năng lực tổng thể của đội ngũ này.

Với tổng giá trị các gói trúng thầu lên đến hơn 38,5 tỷ đồng và thời gian thực hiện kéo dài, Thiên Phú Thịnh cần đảm bảo đủ nhân công lành nghề và thiết bị thi công hiện đại cho tất cả các dự trình. Điều này đòi hỏi một kế hoạch điều phối linh hoạt về nhân lực và máy móc giữa các công trường, cũng như khả năng quản lý chuỗi cung ứng vật tư hiệu quả. Việc tham gia dưới hình thức liên danh trong hai gói thầu lớn (Tân Hiệp và Long Phước) giúp nhà thầu chia sẻ gánh nặng về tài chính, nhân sự và thiết bị, nhưng đồng thời cũng yêu cầu khả năng quản lý hợp tác chặt chẽ với các đối tác để tránh xung đột hoặc chồng chéo công việc.

Dưới góc độ chuyên gia đấu thầu, chuỗi trúng thầu ấn tượng của Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thiên Phú Thịnh trong tháng 7/2025 tại Đồng Nai là một minh chứng rõ nét cho sự cạnh tranh khốc liệt và khả năng vươn lên của các nhà thầu nội địa. Tuy nhiên, việc trúng thầu chỉ là bước khởi đầu. Năng lực thực sự của nhà thầu sẽ được thể hiện qua hiệu quả triển khai các dự án: liệu họ có thể hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng cam kết, và duy trì uy tín khi đồng thời vận hành nhiều công trình lớn? Bài toán quản trị, điều phối nguồn lực và xử lý các phát sinh sẽ là phép thử quan trọng nhất đối với Thiên Phú Thịnh trong thời gian tới. Các chủ đầu tư và bên mời thầu cần tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng để đảm bảo hiệu quả đầu tư công.