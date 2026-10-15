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Kinh doanh - Địa ốc

Thị trường trái cây mùa thu thu hút nhờ các dòng quả độc lạ

Sự xuất hiện của các loại đặc sản nội địa hiếm có cùng nhiều dòng trái cây nhập khẩu độc đáo đang giúp thị trường nông sản mùa thu trở nên vô cùng sôi động.

Bảo Châu

Bước vào giai đoạn mùa thu, thị trường trái cây tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM ghi nhận sự đổ bộ của hàng loạt thức quà chính vụ tươi ngon. Bên cạnh các mặt hàng bình dân quen thuộc như thanh long, ổi, cam hay bưởi, thị trường năm nay đặc biệt thu hút sự chú ý nhờ các dòng sản phẩm đặc sản nội địa hiếm có cùng nhiều loại trái cây nhập khẩu độc lạ.

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Ảnh minh hoạ.

Cơn sốt từ các dòng trái cây đặc sản nội địa

Tại thị trường Hà Nội, hồng da tre - loại đặc sản hiếm có từ vùng núi Thái Nguyên đang rơi vào tình trạng cháy hàng do vụ thu hoạch chỉ kéo dài vỏn vẹn trong vòng một tháng (từ cuối tháng 8 đến hết tháng 9). Khác với các dòng hồng giòn thông thường, hồng da tre khi chín vẫn giữ sắc xanh vàng, bên trong mang lớp thịt dẻo mịn, ngọt đậm và thơm dịu.

Chia sẻ về độ hiếm của sản phẩm với Tri thức & Cuộc sống, tiểu thương tại chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội), cho biết: "Do diện tích cây trồng cổ thụ không còn nhiều nên nguồn cung rất hạn chế. Giá bán hiện dao động từ 80.000 đến 200.000 đồng/kg, thậm chí cao hơn đối với hàng tuyển chọn, khiến khách muốn mua thường phải đặt trước vài ngày".

Cùng với hồng da tre, giống chanh leo vàng hương ổi (chanh leo Hoàng Kim) cũng chứng minh sức hút lớn đối với người tiêu dùng dù có giá bán từ 60.000 đến 100.000 đồng/kg, cao gấp đôi chanh leo tím thông thường. Nhờ vị ngọt thanh, ít chua và hương thơm dịu nhẹ đặc trưng như ổi chín, dòng chanh leo này hiện được tiêu thụ rất tốt tại các chợ dân sinh và cửa hàng trái cây cao cấp.

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Giống chanh leo Hoàng Kim chứng minh sức hút lớn đối với người tiêu dùng. (Ảnh: Sưu tầm)

Trái cây nhập khẩu chiếm lĩnh thị trường

Bên cạnh hàng nội địa, phân khúc trái cây nhập khẩu mùa thu ghi nhận sự xuất hiện của hồng táo dẹt Trung Quốc. Với hình dáng xòe rộng độc đáo như những quả bí ngô mini cùng kích thước lớn gấp 2-3 lần loại tròn quen thuộc, sản phẩm này hiện được chào bán với giá khoảng 250.000 đồng/kg. Dù mức giá đắt gấp 3 lần hồng táo thường, sản phẩm vẫn được hội chị em "săn lùng" trên các nền tảng chợ mạng.

Trong khi đó, tại TP.HCM, lựu đỏ Tứ Xuyên (Trung Quốc) cỡ lớn đang đổ về chợ đầu mối nông sản Thủ Đức với khối lượng trung bình 40 tấn mỗi đêm. Nhờ ưu điểm trái to từ 0,7 đến 1 kg, ruột đỏ, hạt mềm và vị ngọt đậm, lựu Tứ Xuyên có giá bán sỉ quanh mức 45.000 đồng/kg.

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(Ảnh: toto.muaha)

Tuy nhiên, trước tình trạng một số gánh hàng rong dán nhãn "lựu Đà Lạt" để dễ tiêu thụ, đại diện Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức xác nhận Việt Nam hiện chưa có vùng chuyên canh lựu thương phẩm quy mô lớn. Người tiêu dùng cần tỉnh táo phân biệt nguồn gốc xuất xứ để tránh mua phải sản phẩm bị nhập nhằng thông tin trên thị trường.

Mời quý độc giả xem video: Tăng cường công nghệ bảo quản nông sản, giữ hoa quả tươi lâu gấp nhiều lần/ Nguồn: VTV24
#Trái cây mùa thu #Đặc sản nội địa #nhập khẩu #Hà Nội #TP.HCM #Hồng da tre

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