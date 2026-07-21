Thị trường iPhone hạ giá mạnh trước thời điểm Apple ra mắt dòng máy mới

Các dòng iPhone 17 đồng loạt hạ giá sâu, riêng phiên bản Air giảm tới 9 triệu đồng khi các cửa hàng chủ động kích cầu trước ngày Apple ra mắt máy mới.

Thị trường điện thoại thông minh tại Hà Nội bước vào giai đoạn biến động mạnh trong tháng 7/2026 khi các cửa hàng đồng loạt điều chỉnh giảm giá sâu cho hàng loạt mẫu iPhone 17. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các đại lý bắt đầu đẩy mạnh kích cầu và chuẩn bị cho đợt ra mắt thế hệ iPhone kế tiếp của Apple.

Các đại lý bắt đầu đẩy mạnh kích cầu và chuẩn bị cho đợt ra mắt thế hệ iPhone kế tiếp của Apple. (Ảnh: Tom's Guide)

Trong số các sản phẩm thuộc dòng iPhone 17, iPhone Air là mẫu ghi nhận mức giảm giá kỷ lục. Tại các hệ thống như FPT Shop và Thế Giới Di Động, phiên bản iPhone Air 256GB hiện được niêm yết ở mức 22,99 triệu đồng, thấp hơn 9 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu 31,99 triệu đồng, tương đương mức giảm khoảng 28%.

CellphoneS cũng chào bán sản phẩm này với giá 22,89 triệu đồng đi kèm chính sách trả góp 0%. Sự điều chỉnh mạnh mẽ này khiến giá bán của iPhone Air 256GB hiện tại thậm chí còn rẻ hơn phiên bản iPhone 17 256GB tiêu chuẩn. Đối với phiên bản iPhone Air 512GB, mức giá cũng được điều chỉnh từ 38,49 triệu đồng xuống còn 28,99 triệu đồng tại nhiều đại lý.

Dòng sản phẩm cao cấp iPhone 17 Pro Max cũng ghi nhận mức điều chỉnh đáng kể trên toàn bộ các tùy chọn dung lượng. Phiên bản 256GB vốn có giá niêm yết 37,99 triệu đồng nay hạ xuống còn 35,99 triệu đồng tại TopZone, FPT Shop và CellphoneS, trong khi Di Động Việt áp dụng mức giá thấp hơn là 34,79 triệu đồng.

Các dòng sản phẩm iPhone 17 ghi nhận mức điều chỉnh đáng kể trên toàn bộ các tuỳ chọn dung lượng. (Ảnh chụp màn hình)

Ở các phiên bản bộ nhớ cao hơn, bản 512GB giảm còn 42,99 triệu đồng (Di Động Việt niêm yết 42,39 triệu đồng) và có thể hạ tiếp xuống khoảng 39,56 triệu đồng nếu áp dụng chương trình thu cũ đổi mới. Bản 1TB giảm 2 triệu đồng xuống còn 48,99 triệu đồng (Di Động Việt bán 49,59 triệu đồng), còn bản 2TB giảm 3,4 triệu đồng xuống 60,59 triệu đồng (Di Động Việt niêm yết 61,99 triệu đồng).

Ở các phân khúc còn lại, mức giảm tuy khiêm tốn hơn nhưng vẫn tạo sức hút tốt cho thị trường. Mẫu iPhone 17e 256GB hiện giảm từ 600.000 đến 700.000 đồng so với giá gốc 17,99 triệu đồng, dao động quanh mức 17,29 đến 17,39 triệu đồng tùy cửa hàng.

Mẫu iPhone 17 256GB tiêu chuẩn giảm từ 700.000 đồng đến 1,4 triệu đồng so với giá niêm yết 24,99 triệu đồng, hiện được chào bán trong khoảng 23,59 đến 24,29 triệu đồng.

Chia sẻ về thực tế kinh doanh thời điểm này với PV Tri Thức & Cuộc Sống, anh Hoàng Nam, chủ một cửa hàng kinh doanh điện thoại trên phố Cầu Giấy (Hà Nội), cho biết: "Lượng khách hỏi mua máy mới tầm này giảm khoảng 20-30% so với đầu năm, nên các cửa hàng như chúng tôi buộc phải cắt máu lợi nhuận, giảm giá trực tiếp và tặng thêm phụ kiện để đẩy hàng tồn. Từ giờ đến lúc Apple chính thức giới thiệu dòng máy tiếp theo, giá iPhone 17 chắc chắn sẽ còn hạ thêm nữa. Khách nào không quá gấp gáp thì cứ đợi thêm tầm một tháng nữa mua là hời nhất".

Đợt điều chỉnh giá diện rộng này được giới phân tích nhận định là bước đi tất yếu của thị trường. Sau giai đoạn bùng nổ đầu vòng đời sản phẩm với nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả cao, sức mua chung có xu hướng chững lại. Nhằm duy trì doanh số và tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ trong phân khúc smartphone cao cấp, các điểm bán buộc phải liên tục gia tăng ưu đãi để mở rộng tệp khách hàng.