Apple nâng giá đã mở đường cho các đợt tăng giá sản phẩm của Samsung?

"Cơn bão" thiếu hụt chip nhớ toàn cầu đang giáng đòn mạnh vào mọi hãng công nghệ, đồng thời báo hiệu một làn sóng tăng giá thiết bị mà người tiêu dùng buộc phải gánh chịu. Trên thực tế, Samsung đã âm thầm tăng giá một số dòng máy di động ngay trong năm nay, và xu hướng này dự kiến sẽ tiếp diễn trên các sản phẩm sắp ra mắt.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng nhạy cảm với chi phí, các thương hiệu buộc phải tính toán bước đi rất thận trọng. Tuy nhiên, hiệu ứng domino là không thể tránh khỏi một khi các "ông lớn" khơi mào cuộc chơi. Apple chính là cái tên đặt "phát súng đầu tiên" khi đồng loạt tăng giá các dòng máy tính Mac và iPad. Để xoa dịu dư luận, CEO Tim Cook đã phải tốn không ít công sức để phân trần rằng, đây là quyết định bất khả kháng trước áp lực chung từ thị trường.

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Hiện tại, Apple mới tăng giá sản phẩm ở các danh mục Mac Mini, MacBook và iPad, trong khi mảng iPhone tạm thời được giữ nguyên giá bán. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nhận định nếu Apple mở rộng làn sóng tăng giá này sang cả các thiết bị di động, Samsung rất có khả năng lớn sẽ theo sau.

Cụ thể, phiên bản MacBook Air 512GB hiện đã tăng giá thêm 200 USD (hơn 5 triệu đồng), trong khi dòng MacBook Pro 1TB ghi nhận mức tăng lên tới 300 USD (gần 8 triệu đồng). Đối với máy tính bảng, mẫu iPad Air 128GB cũng đắt hơn 150 USD (gần 4 triệu đồng). Làn sóng tăng giá này còn lan sang nhiều tùy chọn cấu hình khác, cũng như dòng loa thông minh HomePod và thiết bị đầu thu Apple TV.

Dù Apple hiện chưa động đến giá của các dòng iPhone hiện hành, đồng thời giữ nguyên giá cho Apple Watch và AirPods, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng sẽ "an toàn" trong tương lai. Trong một thông cáo, Apple khẳng định: “Chúng tôi đã chạm đến ngưỡng buộc phải bắt đầu tăng giá đối với một số danh mục sản phẩm”.

Khả năng cao các thế hệ iPhone ra mắt vào cuối năm nay sẽ sở hữu mức giá đắt đỏ hơn, và kịch bản tương tự hoàn toàn có thể xảy đến với đồng hồ thông minh hay tai nghe không dây. Tuy nhiên, đây không phải là câu chuyện của riêng Apple. Đối mặt với bài toán thách thức tương tự, Microsoft mới đây cũng đã phải tăng giá các dòng máy chơi game Xbox của mình.

Đây là thực trạng chung về bài toán kinh tế mà mọi hãng công nghệ trên toàn cầu đều đang phải đối mặt. Giá hợp đồng của bộ nhớ DRAM truyền thống đã tăng gấp đôi trong năm nay và được dự báo sẽ tiếp tục leo thang trong suốt năm 2026, kéo dài sang năm 2027.

Đối với Samsung, hàng loạt thiết bị chủ lực đã âm thầm lập mặt bằng giá mới: Galaxy Z Flip 7 (512GB) và Galaxy S25 Edge (512GB) đồng loạt tăng 80 USD (hơn 2 triệu đồng), Galaxy S25 FE (256GB) tăng 40 USD (1 triệu đồng). Phân khúc máy tính bảng cao cấp cũng không ngoại lệ khi Galaxy Tab S11 Ultra tăng 100 USD (2,6 triệu đồng), riêng bản 512GB vọt thêm tới 180 USD (4,7 triệu đồng).

Thực trạng chung của toàn ngành đang gây áp lực tương tự lên mọi sản phẩm của Samsung. Khác với Apple, gã khổng lồ Hàn Quốc chọn cách âm thầm tăng giá từ tháng 4 năm nay. Bằng việc âm thầm nâng giá mà không một lời giải trình từ phía ban lãnh đạo, Samsung đã đẩy thế khó về phía người tiêu dùng. Động thái "xoa dịu" duy nhất của hãng hiện nay là giữ nguyên giá cho các phiên bản cấu hình tiêu chuẩn.

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