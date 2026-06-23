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Kho tri thức

Thi hài 6 ngày không phân hủy, Alexander Đại đế đã bị chôn sống?

Thi thể Alexander Đại đế không có dấu hiệu phân hủy trong 6 ngày sau khi chết dù thời tiết nóng bức. Liệu có phải ông hoàng nổi tiếng lịch sử này bị chôn sống?

Tâm Anh (TH)

Alexander Đại đế là một trong những vị vua nổi tiếng nhất trong lịch sử thế giới cổ đại. Ông là nhà vua của vương quốc Macedonia và được biết tới là nhà chinh phục thành công. Trong suốt thời gian cầm quyền, ông đã thực hiện nhiều chiến dịch quân sự và chinh phục được nhiều vùng đất rộng lớn, bao gồm đế chế Ba Tư. Ông sáng lập khoảng 20 thành phố mang tên mình, bao gồm thành phố Alexandria ở Ai Cập cổ đại. Thậm chí, một số sử liệu ghi chép rằng, Alexander Đại đế chưa từng nếm mùi thất bại trên chiến trường.

Tuy nhiên, khi đang ở độ tuổi sung mãn, Alexander Đại đế bất ngờ lâm bệnh sau khi tham dự một bữa tiệc. Tình trạng sức khỏe của ông xấu đi trong 2 tuần tiếp theo khi cơn sốt ngày càng dữ dội, mất dần khả năng nói, bị co giật và ảo giác. Cuối cùng, Alexander Đại đế trút hơi thở cuối cùng ở Babylon vào năm 323 trước Công nguyên, hưởng thọ 33 tuổi.

Các nhà văn cổ đại như Plutarch và Diodorus cho rằng những căn bệnh tự nhiên là nguyên nhân dẫn tới cái chết của Alexander Đại đế. Trong khi đó, một số giả thuyết cho rằng vị hoàng đế vĩ đại này bị kẻ thù đầu độc hoặc ám sát dẫn đến tử vong.

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Alexander Đại đế qua đời với bí ẩn trở thành chủ đề tranh luận trong giới nghiên cứu suốt nhiều năm qua. Ảnh: Unknown Flemish Artist/Public Domain.

Sau khi Alexander Đại đế băng hà, sự việc càng trở nên bí ẩn hơn khi thi hài của ông không có dấu hiệu phân hủy trong 6 ngày dù khi đó là những ngày hè nóng nực. Sự việc này khiến giới khoa học hiện đại đặt ra nghi vấn rằng liệu có khả năng Alexander Đại đế bị chôn sống?

Theo một số chuyên gia khoa học và bác sĩ, các thầy thuốc điều trị cho Alexander Đại đế có thể đã tuyên bố nhà vua qua đời "hơi sớm". Vào thời cổ đại, thầy thuốc xác định bệnh nhân còn sống hay đã chết thông qua việc kiểm tra hơi thở hoặc bắt mạch. Do tình trạng sức khỏe của Alexander Đại đế ngày càng xấu đi bởi các đợt sốt cao, những cơn mê sảng, co giật và ảo giác.

Trong vài ngày cuối trước khi được tuyên bố tử vong, Alexander Đại đế không còn nói được nữa, hơi thở yếu dần do bị khó thở. Các thầy thuốc xác định nhà vua đã băng hà sau khi không phát hiện hơi thở hoặc mạch đập của ông. Thế nhưng, các nhà nghiên cứu cho rằng có khả năng vào thời điểm được thầy thuốc tuyên bố là đã chết, Alexander Đại đế vẫn còn sống nhưng hơi thở yếu đến mức không thể phát hiện do trình độ y khoa khi đó chưa phát triển như ngày nay. Vậy nên, thi hài của ông hoàng này không có dấu hiệu phân hủy sau 6 ngày kể từ lúc thông báo tử vong trong điều kiện thời tiết oi nóng. Nếu điều này được xác định là chính xác thì Alexander Đại đế đã bị chôn sống mà triều đình Macedonia không hay biết.

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1. Diễn ra tại miền nam Tiểu Á. Trận đánh được tổ chức gần cửa sông Pinarus, nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, với địa hình hẹp tạo lợi thế cho Macedonia. Ảnh: Pinterest.
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