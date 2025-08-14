Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Trận chiến sinh tử giữa Alexander Đại đế và vua Ba Tư Darius III

Kho tri thức

Trận chiến sinh tử giữa Alexander Đại đế và vua Ba Tư Darius III

Trận Issus năm 333 TCN là một trong những cuộc đối đầu quyết định giữa Alexander Đại đế và vua Ba Tư Darius III, làm thay đổi cục diện thế giới cổ đại.

T.B (tổng hợp)
1. Diễn ra tại miền nam Tiểu Á. Trận đánh được tổ chức gần cửa sông Pinarus, nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, với địa hình hẹp tạo lợi thế cho Macedonia. Ảnh: Pinterest.
1. Diễn ra tại miền nam Tiểu Á. Trận đánh được tổ chức gần cửa sông Pinarus, nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, với địa hình hẹp tạo lợi thế cho Macedonia. Ảnh: Pinterest.
2. Quân số hai bên chênh lệch lớn. Alexander chỉ huy khoảng 40.000 quân, trong khi Darius III dẫn hơn 100.000 quân nhưng gặp khó khăn do địa hình. Ảnh: Pinterest.
2. Quân số hai bên chênh lệch lớn. Alexander chỉ huy khoảng 40.000 quân, trong khi Darius III dẫn hơn 100.000 quân nhưng gặp khó khăn do địa hình. Ảnh: Pinterest.
3. Alexander trực tiếp dẫn kỵ binh xung phong. Ông đánh thẳng vào cánh trái quân Ba Tư, phá vỡ đội hình đối phương và tạo đột biến trên chiến trường. Ảnh: Pinterest.
3. Alexander trực tiếp dẫn kỵ binh xung phong. Ông đánh thẳng vào cánh trái quân Ba Tư, phá vỡ đội hình đối phương và tạo đột biến trên chiến trường. Ảnh: Pinterest.
4. Darius III bỏ chạy giữa trận. Sự tháo lui của nhà vua khiến tinh thần quân Ba Tư sụp đổ, dẫn đến thất bại toàn diện. Ảnh: Pinterest.
4. Darius III bỏ chạy giữa trận. Sự tháo lui của nhà vua khiến tinh thần quân Ba Tư sụp đổ, dẫn đến thất bại toàn diện. Ảnh: Pinterest.
5. Gia đình vua Ba Tư bị bắt. Mẹ, vợ và các con của Darius III rơi vào tay Alexander nhưng được ông đối xử tử tế. Ảnh: Pinterest.
5. Gia đình vua Ba Tư bị bắt. Mẹ, vợ và các con của Darius III rơi vào tay Alexander nhưng được ông đối xử tử tế. Ảnh: Pinterest.
6. Tác động mạnh đến uy tín của Alexander. Chiến thắng tại Issus giúp ông khẳng định vị thế lãnh đạo và gieo rắc nỗi khiếp sợ cho đế chế Ba Tư. Ảnh: Pinterest.
6. Tác động mạnh đến uy tín của Alexander. Chiến thắng tại Issus giúp ông khẳng định vị thế lãnh đạo và gieo rắc nỗi khiếp sợ cho đế chế Ba Tư. Ảnh: Pinterest.
7. Được ghi lại trong nghệ thuật cổ đại. Bức tranh khảm “Trận Issus” nổi tiếng từ Pompeii đã lưu giữ hình ảnh sống động về cuộc chiến này. Ảnh: Pinterest.
7. Được ghi lại trong nghệ thuật cổ đại. Bức tranh khảm “Trận Issus” nổi tiếng từ Pompeii đã lưu giữ hình ảnh sống động về cuộc chiến này. Ảnh: Pinterest.
8. Mở đường cho chiến dịch Ai Cập. Sau Issus, Alexander tiến xuống phía nam, chinh phục vùng Levant và tiến vào Ai Cập mà không gặp nhiều kháng cự. Ảnh: Pinterest.
8. Mở đường cho chiến dịch Ai Cập. Sau Issus, Alexander tiến xuống phía nam, chinh phục vùng Levant và tiến vào Ai Cập mà không gặp nhiều kháng cự. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#Trận Issus #Alexander Đại đế #Darius III #chiến tranh cổ đại #chiến thắng tại Issus #chiến dịch chinh phục của Alexander

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT